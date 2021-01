Les voeux de Macron suivis par 17,5 millions de Français

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les voeux aux Français du président Emmanuel Macron durant lesquels il a exprimé son espoir pour 2021 grâce au vaccin anti-Covid ont été suivis par 17,5 millions de téléspectateurs, loin des records d'audience lors de ses annonces liées à la pandémie en 2020.

Selon des données communiquées à l'AFP par Médiamétrie vendredi, 16.031.000 télespectateurs ont suivi l'allocution sur TF1, France 2, France 3 et M6 (soit 72,3% de part d’audience) et 1.476.000 l'ont suivi sur BFMTV, CNews, LCI et Franceinfo (6,5% de PDA).

Les sommets d'audience pour des déclarations officielles établis par Emmanuel Macron en mars-avril, durant la première vague de Covid-19, restent inégalés: son allocution du 13 avril avait été suivie par 36,7 millions de téléspectateurs, et celle du 16 mars (mise en place du 1er confinement) avait été regardée par 35,4 millions de Français, toujours d'après les chiffres de Médiamétrie.

