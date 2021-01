Deux militaires français tués en opération dans la région de Ménaka au Mali

L’IED d’#Hombori et aujourd’hui ~11h l’IED à 2km de #Ménaka non loin de la base #Barkhane commune avec MINUSMA & FAMa dans laquelle la force #Takuba devait prendre quartier, #JNIM #AQMI démontre une capacité tactique & un calcul politique non négligeables https://t.co/SnL3k7TVHL