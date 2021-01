Top 14: Clermont craque encore à domicile face au Racing

Publicité Lire la suite

Clermont-Ferrand (AFP)

Après sa défaite à Toulon (27-9), l'ASM Clermont s'est mis à nouveau en difficulté en concédant dimanche sur son terrain face au Racing 92 sa troisième défaite de rang dont deux à domicile en Top 14 (22-24) en clôture de la 13e journée.

Sous la neige, les Clermontois, 7es du classement et qui ne sont plus dans le groupe des six qualifiables pour la phase finale, ont à nouveau cédé à domicile après les échecs contre Montpellier (21-15) en Championnat et le Munster en Coupe d'Europe (39-31).

Même si elle a deux matches de retard, l'ASM, qui n'a plus battu le Racing au Parc Marcel-Michelin depuis 2017, reste sur une série inquiétante de quatre défaites en quatre matches.

De son côté, le Racing, 3e à un point de Toulouse (2e) et trois du leader La Rochelle, signe sa sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues et sa cinquième victoire à l'extérieur cette saison en Top 14.

Alors qu'ils ont mené 16-9 à la pause, les Auvergnats se sont encore écroulés en deuxième période face à la densité physique des Franciliens, supérieurs en mêlée fermée à l'image de cette dernière introduction dans leur camp remportée à la 79e alors que Clermont pouvait encore empocher le gain du match.

Après une entame de match à l'avantage des Racingmen, les hommes de Franck Azéma avaient quand même dominé avant la mi-temps avec un essai de Peni Ravai à la 23e et un jeu ambitieux.

Sous l'impulsion de Camille Lopez, impérial au pied (6/6) et les retours de cadres comme Lopez ou Moala derrière, l'ASM a pensé construire une solide victoire.

Mais encore une fois, les fondations clermontoises ont été fébriles. Après le carton jaune de Rabah Slimani (56e) pour fautes répétées en mêlée, Baptiste Chouzenoux a marqué l'essai de l'espoir avant que Teddy Iribaren lui aussi auteur d'un 100% au pied n'égalise (19-19, 63e).

Clermont a craqué définitivement à quelques minutes de la fin avec un essai de Simon Zebo marqué à la 74e. L'essai de la victoire pour l'international irlandais après une belle percée de Juan Imhoff et un service impeccable de Finn Russell au pied.

