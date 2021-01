Confinement en Allemagne : Angela Merkel prolonge et renforce les restrictions jusqu'au 31 janvier

Angela Merkel a annoncé mardi qu'elle prolongeait jusqu'au 31 janvier le confinement en Allemagne et renforçait ses restrictions contre la pandémie à l'issue d'une visio-conférence entre la chancelière et les 16 États-régions.

Publicité Lire la suite

L'Allemagne durcit ses restrictions pour ralentir l'épidémie liée au coronavirus. Angela Merkel a annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 31 janvier. La décision a été prise à l'issue d'une visio-conférence entre la chancelière Angela Merkel et les 16 États-régions.

La plupart des magasins non alimentaires, les bars, restaurants, équipements culturels, de loisirs et les écoles vont rester fermés."Nous devons encadrer les rencontres de manière plus stricte (...). Nous demandons à tous les citoyens de limiter leurs contacts au minimum vital", a déclaré la chancelière allemande.

Berlin va également restreindre les contacts entre les personnes. Ainsi, les membres d'un même foyer ne vont être autorisés à rencontrer qu'une seule personne supplémentaire, a annoncé mardi la chancelière Angela Merkel et les dirigeants des 16 Länder du pays.

Avec Reuters et AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne