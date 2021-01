Ski alpin: Alexis Pinturault gagne le 2e géant d'Adelboden, 33e victoire de sa carrière

Publicité Lire la suite

Adelboden (Suisse) (AFP)

Vainqueur du premier géant d'Adelboden la veille, le Français Alexis Pinturault a récidivé avec la manière samedi lors du deuxième géant disputé ce week-end dans la station suisse, décrochant la 33e victoire de sa carrière en Coupe du monde.

Il s'est imposé avec une énorme marge sur le Croate Filip Zubcic (à 1 sec 26) et le Suisse Loïc Meillard (à 1 sec 65) et augmente ainsi son avance en tête du classement général de la Coupe du monde de ski alpin avec 115 points de plus que le tenant du titre norvégien Aleksander Aamodt Kilde, 5e samedi.

© 2021 AFP