Trump en quelques tweets mémorables

Washington (AFP)

Sobriquets, insultes, vidéo-montages... Donald Trump, avait fait de Twitter, dont il a été suspendu vendredi, son canal de communication favori avec son compte @realDonaldTrump.

Retour sur ses tweets les plus marquants.

- "Fake News!" -

Au pouvoir depuis quelques mois, le milliardaire républicain publie en juillet 2017 un montage vidéo le montrant terrassant un homme, au visage remplacé par le logo de la chaîne CNN. La publication est partagée des centaines de milliers de fois.

A coup de tweets, le président dénoncera tout au long de son mandat les "Fake News!" qu'il accuse de mener une "chasse aux sorcières".

- "Plus gros bouton" que Kim -

Deuxième année de la présidence Trump. Kim Jong Un prévient lors de son discours du Nouvel an 2018 qu'il a un "bouton nucléaire" sur son bureau. Il y exprime néanmoins aussi un intérêt pour le dialogue.

Furieux, Donald Trump se fend alors d'un tweet contre celui qu'il surnomme "Little Rocket Man" ("petit homme-fusée"):

"Le leader nord-coréen Kim Jong Un vient de dire qu'il +a un bouton nucléaire sur son bureau à tous moments.+ Informez-le que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien, et il fonctionne!".

- "Joe l'endormi" -

Tout au long de sa présidence, Donald Trump a utilisé Twitter pour ridiculiser ses adversaires et développer pour eux les sobriquets des plus moqueurs:

Le futur président, Joe Biden? "Sleepy Joe" (Joe l'Endormi). La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi? "Crazy Nancy" (Nancy la Folle). Adam Schiff, procureur en chef de sa procédure de destitution ? "Shifty Schiff" (Schiff le Fourbe)

Elizabeth Warren, candidate démocrate malheureuse à la présidentielle est affublée du surnom "Pocahontas", en référence à ses origines amérindiennes longtemps revendiquées mais en fait très diluées.

Au contraire, pour parler de lui-même, Donald Trump se qualifie de "génie extrêmement stable".

- Le plus viral -

Un mois avant l'élection présidentielle de novembre 2020: la campagne entre Donald Trump et Joe Biden bat son plein. A 01H00 du matin, le locataire de la Maison Blanche, septuagénaire, annonce avoir contracté le coronavirus.

"Ce soir, la Première dame et moi-même avons été testés positifs au Covid-19", a tweeté le président de la première puissance mondiale. "Nous allons entamer notre quarantaine et le processus de rétablissement immédiatement. Nous nous en sortirons ENSEMBLE!"

Le tweet est "liké" près de deux millions de fois, son record personnel. Donald Trump restera hospitalisé trois jours.

- Le dernier -

Probablement sans le savoir, Donald Trump tire sa révérence sur Twitter le 8 janvier en annonçant faire l'impasse sur la prestation de serment de son successeur, Joe Biden.

"A tous ceux qui ont demandé, je n'assisterai pas à la cérémonie d'investiture le 20 janvier".

Ce message, lourd de symbole restera le dernier de son compte, et ses environ 88 millions d'abonnés au moment de sa suspension.

