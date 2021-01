Ligue 1: Xavier Thuilot, DG de Saint-Etienne, quitte le club

Publicité Lire la suite

Saint-Étienne (AFP)

Le directeur général de l'AS Saint-Étienne, Xavier Thuilot, quitte le club stéphanois, a annoncé l'ASSE dimanche dans un communiqué, illustrant une nouvelle fois son instabilité chronique par un changement de responsable.

La direction des Verts n'a pas souhaité expliciter les motivations de ce départ au-delà de la communication officielle.

Sur le plan sportif, Claude Puel, nommé manager général et membre du Directoire comme Thuilot, est arrivé en octobre 2019, soit le cinquième entraîneur de Saint-Étienne depuis le départ de Christophe Galtier (décembre 2009-juin 2017).

Après Galtier, l'Espagnol Oscar Garcia, Julien Sablé, Jean-Louis Gasset et Ghislain Printant s'étaient succédé aux commandes de l'équipe première.

Depuis onze ans, c'est aussi le quatrième changement de directeur général après Vincent Tong Cuong (2004-décembre 2009), Stéphane Tessier (janvier 2010-septembre 2015), Roland Romeyer, qui a cumulé pendant plus de deux ans sa fonction de président du directoire et de DG, et Frédéric Paquet qui n'est resté que vingt mois (9 janvier 2018-15 juillet 2019).

Thuilot, 53 ans, avait occupé les mêmes fonctions à Lille mais aussi en 2011 au Racing Métro 92 (Top 14 de rugby) puis à Lens (2013-2015). Il était arrivé chez les Verts en même temps que Puel, qui avait appuyé sa venue dans le Forez, début octobre 2019.

Les deux hommes s'étaient connus à Lille quand Puel en était l'entraîneur.

- Les Verts 16es de L1 -

Dans un entretien au quotidien l’Équipe, à l'automne 2019, Puel avait justifié l'arrivée de Thuilot: "Nous avions déjà travaillé ensemble à Lille et j'avais besoin de quelqu'un dans les rouages qui puisse initier et faire passer les messages, être réactif et ordonné", avait-il expliqué.

"Après les difficultés de parcours, la qualité de nos échanges, la solidité de tout l'attelage donneront de la viabilité ou non au projet", avait ajouté Puel.

Battu samedi à Reims (3-1), l'AS Saint-Étienne n'est que 16e de la Ligue 1.

Puel se retrouve donc seul et son avenir à Saint-Étienne au delà de cette saison - il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2022 - paraît désormais sujet à caution. Les deux hommes paraissaient indissociables dans le projet de développement sportif, économique et structurel du club.

L'entente entre Romeyer, président du Directoire et Thuilot s'est avérée rapidement assez difficile, le dirigeant actionnaire -avec Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance- étant soupçonné d'interventionnisme.

Romeyer et Thuilot n'auraient d'ailleurs pas été d'accord, notamment, sur la manière de gérer le litige entre l'ASSE et son gardien Stéphane Ruffier, dont le licenciement a été annoncé le 4 janvier, mais également sur d'autres dossiers concernant le développement du club.

© 2021 AFP