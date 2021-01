La Française Clarisse Agbegnenou remporte le Masters de judo à Doha

Publicité Lire la suite

Doha (AFP)

La quadruple championne du monde des -63 kg Clarisse Agbegnenou a confirmé sa reprise post-confinement impeccable en remportant le Masters de judo, mardi à Doha, à un peu plus de six mois des Jeux de Tokyo, reportés à l'été 2021.

Dans le silence du complexe sportif de Lusail, qui accueille à huis clos la prestigieuse compétition, Agbegnenou (28 ans) a fait chuter en finale la Japonaise Nami Nabekura, N.4 mondiale mais non sélectionnée pour les JO-2020, après plus de deux minutes et demie dans le golden score (la prolongation après les quatre minutes réglementaires de combat).

Il y a un peu plus d'un an, en décembre 2019, c'est Nabekura qui avait mis fin à deux ans sans défaite d'Agbegnenou, déjà au Masters.

Depuis, la vice-championne olympique en titre et N.1 mondiale en -63 kg avait pris une première revanche sur la judoka nippone en finale du Grand Chelem de Paris début février dernier.

Pour ses retrouvailles avec la compétition après plus de huit mois sans à cause de la pandémie de Covid-19, Agbegnenou s'était offert un cinquième titre de championne d'Europe fin novembre à Prague.

Le Masters, habituellement disputé en fin d'année, réunit les meilleurs judokas mondiaux - en l'occurrence les 36 les mieux classés - de chaque catégorie de poids.

© 2021 AFP