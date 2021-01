NBA: Bradley Beal et les Wizards éclipsent les Suns

Publicité Lire la suite

Los Angeles (AFP)

Washington encore porté par le meilleur marqueur de la NBA, Bradley Beal, a corrigé Phoenix, tandis que Charlotte a confirmé son excellente forme aux dépens de New York, lundi, le match entre Dallas et la Nouvelle-Orléans ayant été reporté à cause du coronavirus.

. Washington se fait moins de "Beal"

Absent un match pour avoir été cas contact potentiel de Jayson Tatum, lors du match perdu à Boston vendredi, l'arrière a été déterminant dans le succès franc des Wizards contre les Suns (128-107). Le premier à domicile, le 3e en 11 rencontres.

Beal, très adroit avec ses 34 points à 12/22 aux tirs, a flirté avec le triple-double puisqu'il a ajouté 9 passes et 8 rebonds. Dire qu'il a été omniprésent en l'absence de l'autre "stakhanoviste" de l'équipe, Russell Westbrook, blessé à une cuisse, est un euphémisme.

L'arrière de 27 ans, qui restait sur 101 points inscrits contre Philadelphie (60) et Boston (41), en compile 34,9 de moyenne en dix matches, loin devant la star des Warriors Stephen Curry (28,6).

Côté Suns, qui manquent, avec ce quatrième revers, de rejoindre les Lakers en tête de la conférence Ouest, l'arrière Devin Booker a été le seul à suivre le rythme avec 33 points.

. Milwaukee finit plus fort

De retour après un match manqué en raison d'un souci au dos, Giannis Antetokounmpo a mis les Bucks sur la voie du succès en fin de match à Orlando (121-99). Ses cinq points (sur 22 au total) inscrits en début de 4e quart-temps ont redonné une marge à Milwaukee, qui n'a cessé de s'amplifier ensuite (35-17).

Khris Middleton a été aussi présent (20 pts, 10 rbds), pour permettre à leur équipe de dépasser leur victime du soir au classement à l'Est.

Dans les rangs du Magic, en l'absence persistante du scoreur français Evan Fournier (dos), Nikola Vucevic (28 pts, 13 rbds) était trop seul pour faire durer le suspense.

. Les Hornets font le buzz

On n'arrête plus Charlotte: l'équipe de Michael Jordan a remporté une 4e victoire d'affilée aux dépens des Knicks (109-88), qu'elle doit notamment à sa recrue phare Gordon Hayward, auteur de 34 points. L'ailier-shooteur tourne à presque 30 unités de moyenne sur les quatre dernières rencontres.

Autre artisan de ce succès, le rookie LaMelo Ball, devenu samedi dernier le plus jeune joueur à réussir un triple-double, pour son 9e match en NBA contre Atlanta (113-105), a encore été très actif en sortie de banc (8 points, 14 rbds, 7 passes, 3 interceptions).

Dans une courbe inversée, les Knicks, auteurs d'un début de saison encourageant, marquent le pas avec cette 3e défaite consécutive.

. Atlanta accable Philadelphie

Diminués par les absences, la plupart dues au Covid-19, les Sixers ont concédé leur deuxième défaite de rang (112-94) chez des Hawks qui ont compté 32 points d'avance à l'entame du dernier quart-temps.

Trae Young (26 pts, 8 passes) a été le leader d'attaque d'Atlanta, dans les rangs duquel cinq autres joueurs ont fini entre 10 et 15 unités, signe d'un collectif qui prend peu à peu ses marques, sans plusieurs cadres à l'infirmerie (Rajon Rondo, Bogdan Bogdanovic, Onyeka Okongwu, Danilo Gallinari).

Chez les 76ers, le retour pourtant notable de Joel Embiid (24 pts, 11 rbds) après une alerte à une cuisse n'y a rien fait.

. Portland frustre Toronto

Comme lors de la défaite contre Golden State, 24 heures plus tôt, l'ailier des Raptors Pascal Siakam a shooté au buzzer pour la victoire, mais son tir a rebondi sur l'arceau avant de ressortir, laissant les Blazers s'imposer (112-111). Très frustrant pour le Camerounais, auteur d'un triple-double (22 pts, 13 rbds, 10 passes) qui ne le consolera pas.

Mené de dix points au début du dernier quart-temps, Portland, dont c'est la troisième victoire d'affilée, s'en est remis à Damian Lillard (23 pts, 7 rbds) et surtout C.J. McCollum, auteur de 30 points, dont le panier de la gagne plein de sang-froid à 10 secondes du terme.

