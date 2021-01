Coupe d'Allemagne: Le Bayern éliminé en 8e de finale aux tirs au but par Kiel (D2)

Les joueurs du Bayern Munich, tenants de la Coupe d'Allemagne, quittent le terrain après leur élimination aux tirs au but en 16e de finale, par l'équipe de 2e division de Holstein Kiel (2-2, 6 tab à 5), le 13 janvier 2021 à Kiel

Publicité Lire la suite

Kiel (Allemagne) (AFP)

Le Bayern Munich, tenant du titre, a été éliminé mercredi aux tirs au but en 16e de finale de la coupe d'Allemagne, par l'équipe de deuxième division de Holstein Kiel (2-2, 6 tab à 5).

Le Bayern a marqué par Serge Gnabry (14e) et Leroy Sané (47e), Kiel a répondu deux fois par Fin Bartels (37e) et Hauke Wahl (90e+5). Aucune équipe n'a marqué pendant la prolongation. Marc Roca a manqué le 6e pénalty des Bavarois, et Fin Bartels a donné la victoire aux siens.

© 2021 AFP