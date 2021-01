Covid-19: les épreuves de Coupe du monde de ski alpin du week-end annulées à Kitzbühel (officiel)

Publicité Lire la suite

Vienne (AFP)

Les épreuves de Coupe du monde messieurs de ski alpin prévues ce week-end dans la prestigieuse station de Kitzbühel (Autriche) sont annulées après la découverte de 17 cas de Covid-19 possiblement liés au variant anglais, a annoncé mercredi le gouverneur de la région.

"Pour des raisons de sécurité, nous ne voulons pas que ces courses de Wengen aient lieu à Kitzbühel ce week-end", a déclaré Günther Platter. La station suisse de Wengen devait initialement accueillir une étape ce week-end et Kitzbühel avait aménagé son programme pour accueillir deux slaloms samedi et dimanche, en plus de son traditionnel rendez-vous le week-end suivant.

© 2021 AFP