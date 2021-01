Biathlon: Eckhoff inarrêtable, Braisaz-Bouchet au pied du podium

Publicité Lire la suite

Oberhof (Allemagne) (AFP)

La Norvégienne Tiril Eckhoff a remporté son 3e succès d'affilée en Coupe du monde de biathlon en dominant jeudi le sprint d'Oberhof, que la Française Justine Braisaz-Bouchet a fini au pied du podium (4e).

Eckhoff (30 ans), qui a signé la 19e victoire de sa carrière et la 6e de l'hiver malgré une faute au tir, a gagné cinq des six dernières courses et met une énorme pression sur sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland, leader du classement général mais qui a dû se contenter de la 8e place.

L'Italienne Dorothea Wierer, double tenante du gros globe de cristal, a terminé 2e devant l'Autrichienne Lisa Theresa Hauser.

Avec sa 4e place, Justine Braisaz-Bouchet, auteure d'un 10/10 à la carabine, réalise de son côté son meilleur résultat de la saison juste devant Anaïs Chevalier-Bouchet (5e), qui aurait pu jouer la victoire sans une faute à son tir debout. Une nouvelle occasion manquée pour les Bleues, qui ne comptent aucun succès et seulement deux podiums lors de cet exercice 2020-2021.

"Je me sens bien sur le pas de tir depuis le début de la saison, a toutefois expliqué Justine Braisaz-Bouchet. J'ai eu un pincement au cœur en voyant les filles monter sur le podium mais je prends tout et je me sens plus sereine. Aujourd'hui, je me sentais bien même s'il y a encore quelques petites choses à corriger. Il m'en a manqué un peu dans le finish mais à force de m'approcher du podium, je vais peut-être finir par monter sur la boîte."

