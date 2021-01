Dakar: 5e succès d'étape pour Al-Attiyah, Peterhansel tout près d'une 14e victoire

Le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) et son copilote Mathieu Baumel lors de la 11e étape du Dakar, entre Alula et Yanbu, en Arabie Saoudite, le 14 janvier 2021

Publicité Lire la suite

Yanbu (Arabie saoudite) (AFP)

Le Qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) s'est offert jeudi un cinquième succès d'étape dans le Dakar 2021, devant le Français Stéphane Peterhansel (Mini), solidement installé en tête du classement général à la veille de l'arrivée vendredi à Jeddah.

Al-Attiyah a parcouru les 470 kilomètres de la 11e étape entre Al Ula et Yanbu en 4 h 34 min 24 sec et a devancé Peterhansel d'1 min 56 sec et l'Espagnol Carlos Sainz de 2 min 26 sec.

Al-Attiyah, qui totalise six succès dans ce Dakar 2021 si on prend en compte le prologue, devrait avoir du mal à déborder Peterhansel lors de la 12e et dernière étape vendredi, avec "seulement" 225 kilomètres de spéciale et son arrivée sur les rivages de la Mer rouge.

Peterhansel, surnommé "Mister Dakar" en raison de ses treize victoires dans le rallye-raid, a une main sur le trophée, puisqu'il compte 15 min 5 sec d'avance sur Al-Attiyah. Le 3e du général, Sainz, compte quant à lui plus d'une heure de retard sur Peterhansel.

Peterhansel, 55 ans, a remporté son premier Dakar en 1991, il y a tout juste trente ans.

© 2021 AFP