L1: le PSG s'en sort face à Angers (1-0) et s'empare provisoirement de la première place

Le milieu du Paris-SG, Layvin Kurzawa (g), félicité par ses coéquipiers pour son but lors du match de Ligue 1 à Angers, le 16 janvier 2021

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Layvin Kurzawa a libéré le Paris SG, longtemps englué face à Angers (1-0) samedi lors de la 20e journée de Ligue 1, et permet au club de la capitale de s'emparer provisoirement de la tête du classement, trois jours après avoir remporté le Trophée des champions.

Après une première mi-temps poussive et plusieurs occasions manquées notamment par Kylian MBappé et Neymar, Kurzawa a offert au PSG le but de la victoire d'une reprise du gauche (70e). Le leadership des Parisiens, privés de leur entraîneur Mauricio Pocchettino positif au Covid-19, pourrait toutefois être de courte durée: Lyon, seulement deux points derrière, pourrait repasser devant en cas de victoire dimanche face à Metz (21h00).

© 2021 AFP