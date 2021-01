Mondial de hand: la Russie surprend la Slovénie, 8 qualifiés pour le 2e tour

Publicité Lire la suite

Le Caire (AFP)

La Russie, qui évolue au Mondial de hand en Egypte sous le nom de Fédération russe de handball (RHF) après son exclusion des compétitions internationales, a créé la surprise en dominant la Slovénie (31-25) samedi, se qualifiant pour le tour principal en même temps que sept autres nations.

La Russie a imité la Biélorussie, vainqueur 32-24 de la Corée du Sud et avec laquelle elle partage la tête du groupe H avec 3 points.

La Slovénie, qui a battu jeudi les Coréens, est donc également qualifiée puisqu'elle possède l'avantage particulier sur ces derniers qui sont éliminés. Mais comme les points acquis contre les autres qualifiés sont conservés au 2e tour, elle devra absolument battre la Biélorussie lundi sous peine de faire quasiment une croix sur les quarts de finale.

Ce sera l'enjeu du choc du groupe G entre l'Egypte et la Suède, également qualifiées après un second succès en autant de matches. Le pays-hôte a impressionné (38-19) face à la Macédoine de Kiril Lazarov, contenu à 3 buts, et les Scandinaves ont dominé le Chili (41-26). Le troisième billet se jouera donc entre les joueurs des Balkans, invités de dernière minute après le forfait de la République tchèque pour un foyer de Covid-19, et les Sud-Américains.

Dans les groupes E et F qui fusionneront, la France, supérieure à l'Autriche (35-28), et le Portugal, en battant le Maroc (33-20), ont pris seuls les commandes et sont assurés de passer au tour suivant.

Comme l'Allemagne, qui a appris en début de soirée que son match dimanche face au Cap-Vert était annulé en raison de 2 cas positifs au sein de l'effectif de l'archipel atlantique.

Officiellement, le match n'est pas annulé pour éviter une éventuelle contamination côté allemand mais parce que les Cap-Verdiens, touchés massivement par le coronavirus, sont arrivés avec seulement 11 joueurs en Egypte et n'en ont donc plus que 9, alors que le seuil pour jouer est fixée à 10.

Le premier tour se terminera mardi et le tour principal débutera dès mercredi.

© 2021 AFP