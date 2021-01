NBA: Antetokounmpo sauveur des Bucks, James chef de file des Lakers

Kevin C. Cox GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Giannis Antetokounmpo, auteur de 31 points et neuf rebonds, a été déterminant dans la victoire sur le fil des Bucks contre Dallas (112-109), tandis que LeBron James a frôlé le triple double, contribuant efficacement au succès des Lakers devant les Pelicans (112-105), vendredi soir.

Le Grec, MVP des deux dernières saisons, a rentré 14 de ses 21 tirs, bien épaulé par Khris Middleton (25 points). Malgré tout, l'équipe de Milwaukee a eu chaud, Luka Doncic échouant au buzzer dans sa tentative à 3 points des deux mains, désespérée, qui aurait permis aux Mavericks d'égaliser.

Dans les rangs de Dallas, désormais sixièmes de la conférence Ouest, Doncic a moins pesé que mercredi contre Charlotte, ne réussissant que la moitié de ses shoots (12 sur 24) pour un total de 28 points.

Les Bucks avaient un plan: presser haut le chef d'orchestre des Mavericks, pour l'empêcher d'armer et le pousser à passer le ballon.

"Nous n'avons pas pu faire mieux", a déclaré Middleton, l'un des cadres des Bucks qui a fait récemment un don de 100.000 dollars pour venir en aide au personnel du Fiserv Forum, la salle où joue la franchise, ayant perdu leur travail à cause de la crise de Covid-19.

- "Du bon basket" -

Cette victoire, même très difficile à obtenir, est leur septième en huit matches et permet aux Bucks de consolider leur 2e place de la Conférence Est derrière Boston, large vainqueur à domicile d'Orlando (124-97).

Dallas, dont la série de quatre victoires a pris fin, est sixième à l'Ouest. "Nous avons mal joué, a concédé Doncic. Mais néanmoins, nous nous sommes accrochés et avons même eu l'occasion de gagner".

Au Staples Center, LeBron James, quadruple champion NBA, a encore fait le job (21 points, 11 passes décisives et 8 rebonds) pour permettre aux Lakers de battre des Pelicans accrocheurs mais qui ont perdu pour la cinquième fois de suite et se traînent à l'avant-dernière place de la Conférence Ouest.

"Nous jouons du bon basket en ce moment et nous voulons persévérer dans cette voie", s'est réjoui "King" James, louant le collectif des Lakers - avec six joueurs à plus de 10 points -, leaders de la Conférence Ouest après un début de saison poussif.

"Nous avons cinq nouveaux gars dans nos rotations, qui ne faisaient même pas partie de l'équipe la saison dernière", a souligné LeBron James au sujet de sa formation, qui, menée de 1 point à la mi-temps, s'est ensuite détendue.

- Le "Jazz" cool -

L'autre équipe de la Cité des Anges, les Clippers, a écrasé les Kings à Sacramento (138-100). Les Clippers, deuxièmes de la Conférence Ouest, n'avaient que huit points d'avance à la mi-temps avant de faire sauter la défense des Kings dans la seconde moitié de la rencontre.

Troisième à l'Ouest, le Utah Jazz a joué également vendredi: les coéquipiers de Rudy Gobert, auteur de 15 points et meilleur rebondeur du match avec 13 prises, ont déroulé pour battre largement les Atlanta Hawks (116-92).

Dans un match de seconde moitié de tableau, Zach LaVine s'est illustré dans les rangs de Chicago, en marquant près d'un tiers (35 pts avec 8 tirs primés) des points de son équipe.

Mais cela n'a pas suffi aux Bulls, qui ont lutté jusqu'au bout mais ont cédé en prolongation contre le Oklahoma City Thunder (127-125). Les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander (33 pts) signent aux forceps leur première victoire de la saison à domicile, après cinq échecs.

Au début d'une soirée amputée de trois rencontres, reportées à cause de la crise sanitaire, Karl-Anthony Towns, des Minnesota Timberwolves, l'une des équipes concernées par ces reports, a annoncé sur Twitter qu'il avait été testé positif au Covid-19. L'an dernier, ce virus a coûté la vie à sa mère et à six autres membres de sa famille.

