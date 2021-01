Top 14: Montpellier, renversé par Castres, n'y arrive pas

Le troisième ligne de Castres, Maama Valipulu (c), marque un essai lors du match de Top 14 à Montpellier, le 17 janvier 2021

Montpellier (AFP)

Montpellier, double finaliste du championnat de France, a compliqué ses chances de maintien en s'inclinant (19-21) dimanche sur ses terres devant Castres, sa bête noire, en match en retard de la 3e journée de Top 14.

Le MHR a perdu un match qu'il ne devait pas perdre. Avec cette 7e défaite d'affilée, toutes compétitions confondues, il stagne à la 13e place, celle de barragiste, et dégage une telle impuissance qu'il ne sait pas comment il va pouvoir échapper à son sort de potentiel relégable.

Montpellier écorne la carte Philippe Saint-André, nommé le 3 janvier au poste d'entraîneur en remplacement de Xavier Garbajosa, et montre un visage plus que jamais inquiétant avant de recevoir Lyon, le Racing 92 et le Stade français, trois prétendants à la phase finale.

L'équipe héraultaise, qui a mené jusqu'à la 72e minute (19-14), a encore craqué sous l’effet d'un second essai castrais, inscrit par le troisième ligne Ma'ama Vaipulu, entré en cours de seconde période.

Castres, de son côté, enchaîne un troisième succès dans la foulée de ceux obtenus à Lyon (15-14) et devant Agen (39-23). Sous l'impulsion de son nouveau patron technique, Pierre-Henry Broncan, il a fait un bond en avant pour s'éloigner de la place de barragiste et même revenir à cinq points de Lyon, classé à la 6e place.

Montpellier a plutôt maîtrisé la première période sous l'impulsion de l'arrière international Anthony Bouthier. Replacé à l’ouverture, il a été efficace dans son jeu au pied pour occuper le terrain et face aux poteaux, avec 80% de réussite.

Si Castres a inscrit le premier essai sur les extérieurs grâce à l'arrière Julien Dumora (12e), son alter-ego sud-africain Heny Immelman a répliqué immédiatement (14e) pour ramener le MHR en tête et le soustraire en partie à la pression.

Solide en conquête, autour d'une touche maîtrisée et d'une mêlée efficace, le MHR a gardé l'ascendant durant une large partie de la seconde période, jusqu’à un échec de Bouthier face aux perches (69e).

A huit minutes de la fin, Montpellier a craqué en concédant de multiples fautes et en encaissant un second essai (72e) par l'intermédiaire du 3e ligne Vaipulu. Il a conclu un mouvement des avants tarnais et plongé Montpellier dans le doute. Un profond doute.

