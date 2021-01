La "grande gueule" du cinéma français Jean-Pierre Bacri est mort à l’âge de 69 ans

Jean-Pierre Bacri, acteur et scénariste français, est mort lundi 18 janvier 2021 à l'âge de 69 ans. Image d'archive.

Le comédien et réalisateur est mort des suites d'un cancer, lundi. Il était connu comme l'éternel râleur du cinéma français et l'alter ego d'Agnès Jaoui.

Il était bourru et incarnait souvent les rôles de misanthropes. Jean-Pierre Bacri, acteur et scénariste français, est mort, lundi 18 janvier, des suites d'un cancer a indiqué à l'AFP son agente Anne Alvares-Correa. Il avait 69 ans.

L'homme, figure du théâtre et du cinéma français, occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d'anti-héros râleurs et désabusés mais profondément humains. Il avait écrit plusieurs pièces de théâtre et des films avec Agnès Jaoui.

"Didier", "Mes meilleurs copains", "Cuisine et dépendances", "La Cité de la peur", "Le Goût des autres"… autant de films devenus des classiques et qui lui ont valu la grande tendresse des français. Car derrière chacun de ses rôles, Jean-Pierre Bacri était avant tout humain.

