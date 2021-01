Vaccins antiCovid: plus de 40 millions de doses administrées dans le monde

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Plus de 40 millions de doses de vaccins antiCovid-19 ont été administrées dans le monde, dans une course à l'immunisation aujourd'hui menée par Israël, selon un décompte de l'AFP.

- Israël en tête -

A ce jour, au moins 60 pays ou territoires, qui regroupent 61% de la population mondiale, ont lancé leur campagne de vaccination. Mais 11 pays concentre 90% des doses injectées.

Lundi à 10H30 GMT, au moins 40.062.825 doses ont été administrées, selon des données compilées par l'AFP à partir de sources officielles. Ce chiffre est sans doute sous-estimé car de grands pays comme la Chine, les Etats-Unis et la Russie n'ont pas actualisé leurs données ces derniers jours.

Israël est, de loin, le pays le plus en avance en proportion de sa population : 2,43 millions de doses ont été administrées à 2,12 millions de personnes (24,5% de la population). Quelque 3,6% des Israéliens ont déjà reçu les deux doses nécessaires pour une protection optimale.

- 5 millions dans l'UE -

En volumes, ce sont les Etats-Unis qui font la course en tête, avec 12,28 millions de doses administrées à 10,60 millions de personnes (3,2% de la population), devant la Chine (plus de 10 millions de doses).

En Europe, le Royaume-Uni a pris de l'avance en commençant à vacciner en premier début décembre. Le pays a administré 4,31 millions de doses à 3,86 millions de personnes (5,7%).

Derrière figurent deux pays de l'Union européenne : l'Italie (1,15 million) et l'Allemagne (1,05 million). Les pays de l'Union ont injecté plus de 5 millions de doses à environ 1,2% des habitants de l'UE. En proportion de sa population, c'est le Danemark (2,9%) qui domine les 27.

En France, 422.127 doses ont été administrées à 0,6% de la population.

- Sept vaccins en circulation -

Sept vaccins sont actuellement en circulation dans le monde. Tous nécessitent deux doses pour être pleinement efficaces.

Ceux développés par Pfizer-BioNTech (américano-allemand) et Moderna (américain) sont dominants en Amérique du Nord, en Europe, en Israël et dans les pays du Golfe.

Le vaccin d'AstraZeneca-Oxford (britannique) a quant à lui la part belle au Royaume-Uni et en Inde. Ce dernier pays utilise aussi un vaccin développé localement par Bharat Biotech.

Le vaccin Spoutnik V du centre russe Gamaleya est injecté en Russie, mais également en Argentine, au Bélarus et en Serbie.

Quant aux vaccins chinois, outre en Chine, celui de Sinopharm est administré aux Emirats arabes unis, au Bahreïn, aux Seychelles et en Jordanie, celui de Sinovac l'est en Indonésie, au Brésil et en Turquie.

© 2021 AFP