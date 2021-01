Du sport féminin à la télé pour que les petites filles puissent "rêver de faire pareil" (Maracineanu)

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Diffuser plus de sport féminin permet aux petites filles de "rêver de faire pareil" et d'appréhender le sport par une autre "loupe" que celle de "la performance de haut niveau masculine", explique la ministre des Sports Roxana Maracineanu dans un entretien à l'AFP alors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) organise cette semaine son opération "Sport féminin toujours".

Q: Pourquoi est-ce important de diffuser plus de sport féminin?

R: "La médiatisation du sport auprès du grand public est importante, car elle donne la possibilité aux jeunes filles et aux jeunes garçons d’avoir des modèles féminins et de pouvoir se projeter dans une carrière de très haut niveau. Quand on voit des filles réussir, qu’elle passent à la télé et qu’elles suscitent autant d'émotions que les matches de garçons, les petites filles peuvent rêver un jour de faire pareil"

Q: Quelle était votre modèle quand vous étiez jeune nageuse?

R: "J'étais dans un sport où la mixité est très respectée, puisque la natation fait s’enchaîner les épreuves filles et les épreuves garçons. C’est au moment des compétitions que j’avais rencontré mes idoles de l’époque, une Hongroise qui faisait la même discipline que moi, le 200 dos, et du 400 quatre nages, plusieurs fois championne olympique, Krisztina Egerszegi"

Q: Quelle est l'évolution ces dernières années dans la diffusion du sport féminin?

R :"Il y a eu une progression même si on peut regretter qu’un même titre ne suscite pas la Une des journaux sportifs de la même manière qu’il le suscite pour des garçons. Pour les sportifs professionnels, le fait d’être exposé, c'est aussi une manière d'exposer leurs sponsors et de faire en sorte qu’il y en ait d’autres qui arrivent pour soutenir nos athlètes"

Q: Est-ce que cela permet d'encourager la pratique sportive des femmes en général ?

R: "En tant que spectatrice, je me projette beaucoup plus facilement quand je vois des filles jouer que des garçons. Montrer plus de matches féminins, cela permet aussi d'encourager la pratique des femmes dans les associations, les clubs, les salles de sport. Il est important de pouvoir montrer que la pratique des femmes peut être autre chose qu’une pratique individuelle, courir dans la forêt, faire son yoga chez soi quand on en a le temps..."

Q: Les structures doivent-elle s'adapter à la pratique des femmes ?

R: "C’est important que les structures s’adaptent, peut-être avec des horaires différents, peut-être avec une pédagogie différente de celle qui va être employée pour les hommes. Je crois beaucoup à cela, que les associations puissent proposer quelque chose pour permettre aux femmes de se retrouver, notamment à des moments qui leur sont spécifiques comme le moment de la grossesse, après l'accouchement, la période de la ménopause où l’on sait que c’est très important d’avoir une activité physique et sportive pour mieux passer cette période difficile pour le corps et la tête des femmes"

Q: Que dites-vous aux chaînes pour les convaincre de médiatiser plus du sport féminin ?

R: "Laisser une place dans la grille à un championnat féminin, c’est déjà essentiel, même s’il n’y a pas d'argent pour payer des droits pour le moment. Offrir cette visibilité, c’est aussi permettre à des entreprises de garder leur sponsoring avec ces équipes (….) et maintenir les filles en activité, qu’elles puissent être rétribuées à la fin du mois et en faire leur métier"

Q: Est-ce un aussi un vecteur de l'égalité hommes/femmes?

R: "Diffuser du sport féminin, c’est parler de l’égalité entre les hommes et les femmes de manière générale, parce que cela permet aussi de montrer des femmes de manière différente que celles qui sont aussi le plus souvent présentées à la télé, des femmes en plein effort, des femmes musclées, des femmes petites, des femmes grandes... Le fait que les hommes puissent être montrés à la télé dans n'importe quelle situation, à n’importe quel âge de leur vie, dans n’importe quelle posture alors que les femmes encore malheureusement correspondent à des images et des clichés. On voit le sport uniquement par la loupe de la performance de haut niveau masculine. On n’a pas cherché à voir si la performance individuelle féminine se construisait de la même manière. C’est peut-être pour cela qu’on a peur d'en diffuser, car on ne sait pas quoi en dire".

Propos recueillis par Déborah CLAUDE

