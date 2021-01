L'Equipe: la grève reconduite, pas de journal mercredi

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le match n'en finit plus : en grève depuis le 8 janvier, les salariés de l'Equipe ont décidé mardi de poursuivre leur mouvement, entraînant la non parution du journal sportif mercredi pour le 12e jour d'affilée, a-t-on appris auprès des syndicats et de la direction.

L'intersyndicale SNJ, SNJ-CGT, UFICT-CGT, SGLCE-CGT a décidé mardi de reconduire son appel à la grève pour 24 heures à l'issue d'une assemblée générale.

Le quotidien ne paraîtra donc pas mercredi, a confirmé à l'AFP sa direction.

A l'origine du mouvement, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui prévoit la suppression d'une cinquantaine de postes, dont 47 de journalistes, au sein de la SAS L'Equipe (le quotidien, le magazine, Vélo Magazine et l'hebdomadaire France football, en passe de devenir mensuel) qui emploie 350 personnes.

En parallèle, 12 créations de postes sont prévues pour renforcer l'offre internet.

L'objectif est de réaliser 5 millions d'euros d'économies et d'éviter 6 millions de pertes en 2021, dans un contexte de baisse des ventes papier aggravé par la crise sanitaire et l'arrêt des compétitions sportives au printemps.

Face à la fronde, la direction a proposé lundi une nouvelle alternative au PSE : un accord de ruptures conventionnelles collectives permettant moins de départs, couplé à un accord de performance collective (APC), avec suppression de jours de RTT et baisses de salaires.

Mais "le principe de l'APC est rejeté par les salariés", selon Stéphane Antoine (SNJ-CGT).

La direction a également "amélioré un peu les conditions de départ" associées au PSE, "mais cela ne garantit en rien l'absence de départ contraint", a ajouté M. Antoine.

Une nouvelle réunion entre syndicats et direction est prévue jeudi, a-t-il indiqué.

