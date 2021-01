Virus: Taïwan annule le festival des lanternes du Nouvel an lunaire

Publicité Lire la suite

Taipei (AFP)

Taïwan a annulé mardi, pour la première fois, le festival des lanternes qui accompagne tous les ans le Nouvel an lunaire, qui devait se tenir dans une ville où quatre cas de Covid-19 se sont déclarés.

Le festival des lanternes se tient tous les ans depuis trente ans dans une ville différente et attire plus d'un million de visiteurs.

Il était prévu à Hsinchu (Nord) le mois prochain mais quatre cas se sont déclarés dans un hôpital de la ville. "Il est difficile de contrôler la foule dans un tel espace ouvert", a déclaré le secrétaire général du cabinet Li Meng-yen aux journalistes.

D'autres festivals de lanternes à plus petits ont également été annulés, notamment à Taoyuan, où un cluster s'est déclaré. Taïwan compte pour l'instant moins de 870 cas et sept décès à ce jour. Ces bons résultats sont en partie dû à la décision de fermer l'île aux étrangers et d'imposer une stricte quarantaine aux rares visiteurs arrivant sur l'île. Mais le retour d'un médecin revenu d'un voyage à l'étranger et testé positif a sonné l'alarme.

"Le nombre de cas confirmés est supérieur à nos prévisions. Nous devons continuer à travailler dur et montrer notre mobilisation à nos travailleurs de santé", a déclaré le ministre de la Santé Chen Shih-chung. Au cours des quinze derniers jours, cinq autres médecins et infirmières ainsi que deux membres de leur famille et un soignant vietnamien ont contracté le virus à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital de Taoyan, portant le nombre total d'infections du cluster à neuf.

