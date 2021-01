Donald Trump quitte la Maison Blanche : "Ce furent quatre années extraordinaires"

Le président américain Donald Trump et la première dame Melania s'apprêtent à monter à bord de l'hélicoptère Marine One, à Washington, le 20 janvier 2021.

Quelques heures avant le début de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, le président américain Donald Trump a quitté la Maison Blanche, mercredi, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour les États-Unis. S'exprimant depuis la base militaire d'Andrews, il a exprimé sa gratitude après "quatre années extraordinaires" passées à la Maison Blanche.

C'est un jour historique pour les États-Unis. Le président américain Donald Trump a quitté la Maison Blanche le matin du mercredi 20 janvier, à quelques heures de la fin de son mandat, sans avoir accueilli son successeur Joe Biden, qui prêtera serment en milieu de journée.

L'hélicoptère présidentiel Marine One transportant Donald et Melania Trump s'est envolé peu après 8 h 15 (13 h 15 GMT) depuis les jardins de la Maison Blanche pour gagner la base aérienne d'Andrews, dans le Maryland, d'où le président rejoindra la Floride à bord d'Air Force One.

Prononçant seulement quelques mots, le président sortant a évoqué un mandat "fantastique de quatre ans", représentant "l'honneur d'une vie".

"Je reviendrai d'une manière ou d'une autre"

Après avoir souhaité "bonne chance" à la nouvelle administration, il a promis de revenir "d'une manière ou d'une autre".

Contrairement à l'usage, Donald Trump ne sera pas présent à la cérémonie d'investiture du 46e président des États-Unis à la mi-journée.

Joe Biden, qui sera, à 78 ans, le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis, doit prêter serment peu après midi (17h00 GMT) sur les marches du Capitole, main droite levée devant le président de la Cour suprême, John Roberts, main gauche sur un exemplaire de la Bible que sa famille, catholique, possède depuis plus d'un siècle.

La vice-présidente élue Kamala Harris, fille d'immigrants jamaïcain et indien, aura prêté serment quelques minutes auparavant devant Sonia Sotomayor, la première magistrate d'origine hispanique de la Cour suprême.

La cérémonie aura lieu devant un Capitole barricadé, deux semaines après l'attaque du bâtiment par des centaines de partisans de Donald Trump qui tentaient d'empêcher la validation définitive par le Congrès de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre.

Une cérémonie sous haute surveillance

Quelque 25 000 membres de la Garde nationale ont été mobilisés pour assurer la sécurité de la capitale fédérale. L'esplanade du National Mall, fermée au public alors qu'elle accueille traditionnellement des dizaines de milliers d'Américains lors des cérémonies de passation de pouvoirs, sera recouverte d'environ 200 000 drapeaux américains et 56 lanternes censées représenter les États et territoires américains.

Une fois investi, Joe Biden compte signer quinze décrets dans l'après-midi pour revenir sur certaines mesures prises par Donald Trump, affirmant ainsi ses premières priorités, la lutte contre le coronavirus et le changement climatique, ont annoncé ses conseillers.

Soucieux d'afficher l'unité retrouvée du pays après les quatre années tumultueuses de la présidence Trump, l'ancien vice-président de Barack Obama a invité le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, et le chef de la minorité républicaine à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, lors de la messe à laquelle il devait assister dans la matinée.

Le vice-président sortant Mike Pence, les ex-présidents George W. Bush, Barack Obama et Bill Clinton, ainsi que McCarthy et McConnell assisteront à la cérémonie d'investiture.

Donald Trump, de plus en plus isolé dans les derniers jours de son mandat, n'a toujours pas formellement reconnu sa défaite à la présidentielle.

