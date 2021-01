Top 14: la LNR a "encadré son appel d'offres" avec des garanties financières, assure Goze

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

La Ligue nationale de rugby (LNR) a lancé un appel d'offres portant sur l'exploitation des droits audiovisuels du Top 14 pour quatre saisons à partir de 2023-2024 mais ne veut pas tomber dans le piège du football en encadrant son appel d'offres de garanties financières, assure son président Paul Goze dans un entretien à l'AFP.

Q: Pourquoi lancer un appel d'offres aujourd'hui, à deux ans de l'échéance?

R: "D'abord, c'est la loi. Le Top 14 fait partie des droits "premium" qui sont soumis à un appel d'offres obligatoire. Ensuite, il est habituel que tous les appels d'offres soient lancés très en amont par rapport à l'échéance du contrat. Le dernier appel d'offres, pour les droits 2019-2023, avait été fait en avril 2016. C'est à dire un peu plus de trois ans. Là, nous sommes à deux ans et demi de l'échéance. Ca laisse le temps, avant la fin de contrat, pour ne pas se retrouver coincé sans avoir de marge de manoeuvre. Ensuite, ça nous offre de la visibilité sur le moyen terme. C'est mieux pour la sérénité du rugby professionnel, le financement des plans stratégiques, le développement du rugby amateur, l'indemnisation des internationaux... La capacité pour le rugby professionnel de se projeter sur son développement passe par de la visibilité sur l'exposition audiovisuelle et les revenus associés. Pour les clubs, il fallait une visibilité importante. Ces droits représentent 85 à 90% du financement de la Ligue, donc des sommes reversées aux trente clubs. Dans cette période particulière, avec la crise sanitaires, les matches à huis clos, les clubs ont des difficultés de trésorerie et, s'ils avaient besoin de faire appel à un prêt, c'est rassurant d'avoir des contrats audiovisuels sur six ou sept ans."

Q: Mais était-ce vraiment le bon timing, entre la crise et la concurrence du football, qui a lui aussi lancé son appel d'offres?

R: "Vous imaginez bien qu'un appel d'offres qui fait deux cent pages, c'est des mois de travail. Nous avions commencé à travailler dessus en janvier dernier, il y a un an. La pandémie nous a interrompu, mais nous avons repris à l'été, avec un planning qui était celui-ci, à quelques jours près. A ce moment-là, il n'était pas question d'autres appels d'offres... On a décidé de continuer à rester sur notre timing, sans tenir compte de ce qu'il s'est passé en dehors, parce que ce ne sont pas les mêmes enjeux ni les mêmes périodes. Notre appel va jusqu'au 1er mars, celui du foot au 1er février. Le foot, c'est immédiat et jusqu'en 2023-2024 alors que nous, on parle de 2023-2024 à 2026-2027."

Q: Avez-vous peur de la concurrence du football, notamment sur la case du dimanche soir?

R: "La concurrence du foot, ce n'est pas un problème: ce n'est pas un phénomène nouveau. Canal+ a détenu les droits du football et du rugby pendant de très nombreuses années. La cohabitation foot-rugby sur Canal+ ne date pas d'aujourd'hui. Si on revient à ce qui a été fait pendant très longtemps, il n'y aurait pas de difficultés pour nous. En ce qui concerne la case du dimanche, on est partenaires depuis suffisamment longtemps pour trouver des solutions, quelle que soit la problématique."

Q: Quelle est, selon vous, la juste valeur du Top 14?

R: "La plus haute possible! (rires) Dans un appel d'offres, il y a un prix de réserve, qui donne, en gros, la fourchette dans laquelle on se trouve. Là, c'est 105 millions annuels au total, pour les trois lots. Au-delà de ce prix, on est obligé d'attribuer. En dessous, on garde le libre arbitre et la possibilité de se donner le temps."

Q: Est-ce que vous allez demander des garanties pour éviter un fiasco à la Mediapro?

R: "Quand un malheur arrive, ça sert à tout le monde. On a assorti notre appel d'offres d'un certain nombre de garanties financières. Ce sont des garanties à donner de manière assez prégnante. Certaines qui n'étaient pas dans notre dernier appel d'offres. Compte tenu du contexte général, on a bien évidemment encadré notre appel d'offres."

Propos recueillis par Nicholas Mc ANALLY

© 2021 AFP