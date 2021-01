L1: Milik dans le groupe de l'OM à Monaco

L'attaquant polonais Arkadiusz Milik, alors sous le maillot de Naples, après un but contre la Juventus en finale de Coupe d'Italie, le 17 juin 2020 à Rome

Marseille (AFP)

Le nouvel attaquant de l'OM Arkadiusz Milik figurera dans le groupe qui ira affronter Monaco samedi, mais il ne sera pas titulaire, a déclaré vendredi l'entraîneur marseillais André Villas-Boas.

"Sa dernière apparition était le 15 novembre. Il sera dans le groupe mais pas titulaire. On verra si on peut lui donner quelques minutes. Ensuite, pour Rennes (samedi 30 janvier), il aura plus le temps de se préparer", a déclaré Villas-Boas.

L'OM a annoncé jeudi soir la signature de l'attaquant polonais, prêté par Naples avec option d'achat. En conflit avec la direction du Napoli, il n'a pas joué en club cette saison et n'a évolué qu'avec sa sélection.

"Il était à part à Naples et il manque de temps de jeu, qu'il a eu seulement en sélection. Il m'a dit qu'il se sentait bien physiquement mais le rythme vient avec le temps. On va lui donner le temps nécessaire", a encore déclaré Villas-Boas.

"Je suis très content. C'est un poste où on cherchait déjà cet été. On attend un peu plus de présence dans la surface, des buts. Benedetto est dans un mauvais moment", a également expliqué le technicien portugais.

Pour le match contre Monaco, Villas-Boas sera par ailleurs privé de Kamara et Amavi, toujours blessés. Gueye et Rongier, touchés samedi lors de la défaite contre Lens, devraient en revanche être convoqués, selon Villas-Boas.

