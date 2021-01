Rallye Monte-Carlo: Ogier prend le pouvoir

Publicité Lire la suite

Gap (AFP)

Le septuple champion du monde Sébastien Ogier est le nouveau leader du Rallye Monte-Carlo, première manche du championnat du monde WRC, devant son coéquipier chez Toyota Elfyn Evans et Ott Tanäk (Hyundai), à la mi-journée vendredi.

Le Français Sébastien Ogier, en quête d'une huitième victoire au Monte-Carlo et d'un huitième titre cette année, a remporté les trois premières spéciales vendredi, journée la plus corsée avec 104,7 km chronométrés lors de cinq épreuves, dont les deux premières en nocturne sur des routes glacées.

Dans ce Monte-Carlo inédit à huis clos et très matinal pour respecter le couvre-feu à 18h00 en France, le Britannique Elfyn Evans, vice-champion du monde, est en chasse derrière le Français à 11,3 secondes.

L'Estonien Tanäk, premier leader jeudi, reste au contact à la 3e place, à 24,8 secondes d'Ogier, tout comme le jeune Finlandais de Toyota Kalle Rovanperä qui, à 20 ans, continue d'impressionner, 4e à 28,2 secondes.

Les autres pilotes Hyundai sont en deçà: le Belge Thierry Neuville est 5e à plus d'une minute et l'Espagnol Dani Sordi 6e à un peu plus de deux minutes.

L'autre Français du WRC Pierre-Louis Loubet (Hyundai 2C Compétition) est 7e à quatre minutes.

Deux autres spéciales sont au programme vendredi, identiques aux ES3 et ES4.

