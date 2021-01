Top 14: La Rochelle reprend son rythme contre Bayonne

Publicité Lire la suite

La Rochelle (AFP)

La Rochelle, à l'arrêt pendant deux semaines en raison du Covid-19, a retrouvé à la fois le goût de la victoire en laminant Bayonne (40-3), vendredi soir, et la première place provisoire du Top 14 en ouvrant la 19e journée avancée.

Six essais inscrits, aucun encaissé, les Maritimes ont mené leur barque sans coup férir avec une mention spéciale aux internationaux Pierre Bourgarit et Grégory Alldritt. Le premier, auteur d'un triplé en début d'année à Agen, s'est cette fois arrêté à deux essais (16e, 40e), portant son total à huit cette saison.

Le second, forfait pour le rassemblement des Bleus dans deux jours à Nice en raison d'un arthroscanner du genou prévu en début de semaine prochaine, a bien tenu sa place, avec de la présence et des charges, et a lui aussi fini avec un doublé (62e, 69e).

L'Aviron, comme il le redoutait lors de ce déplacement en Charente-Maritime, n'a pas proposé grand chose. Constamment sur le reculoir, les hommes de Yannick Bru ont tenu un quart d'heure avant que leur indiscipline - cartons jaunes pour Michael Ruru et André Gorin - et leur déficit de puissance ne les pénalisent.

Pour l'anniversaire de leur manager Jono Gibbes, les Rochelais ont bien maitrisé leur rugby avec des avants efficaces, à l'origine de tous leurs essais. Après Bourgarit et Alldritt, le jeune demi de mêlée Thomas Bourgeon a lui aussi trouvé l'ouverture sur une belle combinaison à trois avec le pilier Uini Atonio et le deuxième ligne Rémi Leroux en relais (36e).

A la reprise, la mêlée jaune et noire a mis au supplice sa vis-à-vis pour un essai de pénalité (49e. L'addition aurait pu être plus salée pour les Basques sans quelques maladresses liées au temps humide ou à un peu de précipitation de la part des locaux.

© 2021 AFP