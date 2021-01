L2: choc Clermont-Auxerre, déplacement délicat pour Toulouse à Sochaux

Publicité Lire la suite

Clermont accueille Auxerre samedi dans le choc de la 21e journée de Ligue 2, marquée par le déplacement périlleux de Toulouse à Sochaux en match de clôture lundi.

Programmé en ouverture, ce choc aura pour enjeu le maintien des Auvergnats sur le podium, alors que les Bourguignons chercheront à en déloger leurs hôtes.

Les Auxerrois, quatrièmes, surfent sur treize matches d'invincibilité en Ligue 2 depuis le 24 octobre (7 victoires et six nuls), et restent sur un succès en Coupe de France contre Troyes (1-0). Avec 36 points au compteur, ils pointent à une unité de Clermont qui vient de pulvériser Dunkerque (5-0) lors de la précédente journée.

Le leader Troyes, éliminé dès le 8e tour de la Coupe de France, cherchera à rebondir sur la pelouse de l'avant-dernier Pau.

Déplacement délicat, en revanche, pour son dauphin Toulouse qui affrontera Sochaux, 7e, en clôture de la 21e journée (lundi, 20h45) afin de rester au contact des Troyens.

En embuscade, Grenoble, opposé à domicile à Chambly (17e), ne visera rien d'autre que les trois points de la victoire pour rester dans le peloton de tête.

A suivre également le duel au stade Charléty entre le Paris FC de René Girard, 6e, et l'ex-pensionnaire de L1 Amiens, 8e, deux équipes qui évoluent loin de leurs ambitions du début de saison.

Autre ex-pensionnaire de l'élite, Caen, 9e, accueillera Rodez, 18e et actuel barragiste L2-National, pour accrocher le premier wagon.

Programme de la 21e journée de Ligue 2 de football:

Samedi 23 janvier

(15h00) Clermont - Auxerre

(19h00) Caen - Rodez

Châteauroux - Valenciennes

Dunkerque - AC Ajaccio

Grenoble - Chambly

Le Havre - Guingamp

Nancy - Niort

Paris FC - Amiens

Pau - Troyes

Lundi 25 janvier

(20h45) Sochaux - Toulouse

