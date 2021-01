L1: Metz enchaîne, Domenech ne gagne toujours pas

Le milieu algérien de Nantes, Mehdi Abeid (d), aux prises avec son homologue et compatriote de Metz, Farid Boulaya, lors du match de Ligue 1 à Longeville-les-Metz, le 24 janvier 2021

Après trois matches nuls de suite depuis son arrivée sur le banc de Nantes, Raymond Domenech a concédé sa première défaite sur la pelouse de Metz (2-0), dimanche lors de la 21e journée de Ligue 1.

Après ce neuvième revers de la saison, les Canaris et leur entraîneur stagnent à une inquiétante 17e place, avec seulement trois points d'avance sur le barragiste Dijon, qui a concédé le nul face à Strasbourg dimanche (1-1) mais compte un match en moins.

Et la réception le week-end prochain de Monaco, qui reste sur quatre succès consécutifs, s'annonce encore très compliquée pour les Nantais, qui n'ont remporté que trois rencontres depuis le début de l'exercice.

A l'inverse, les Grenats ont enchaîné après leur succès de prestige à Lyon (1-0) dimanche dernier. Toujours invaincus en 2021 (2 victoires et 2 nuls), ils pointent à un prometteur 8e rang avec 31 unités au compteur et se rapprochent du maintien, l'objectif premier du club.

Pourtant pendant plus d'une demi-heure, les Canaris ont espéré rester sur leur lancée. Certes, il y avait bien quelques offensives de part et d'autres, mais le jeu se concentrait plutôt au milieu de terrain et les gardiens n'étaient pas inquiétés.

Jusqu'à une merveille de passe au-dessus de la défense de Farid Boulaya, qui a lancé ainsi Aaron Leya Iseka, dont le ballon piqué au-dessus d'Alban Lafont a offert l'ouverture du score aux Messins (1-0, 35e).

Les Nantais ont bien tenté de réagir mais ont été trop brouillons pour espérer quoi que ce soit.

Ils se sont montrés un peu plus entreprenants après la pause, sans être vraiment dangereux pour autant. Nicolas Pallois a cru égaliser, mais son but a logiquement été refusé pour un hors-jeu (51e) et le penalty accordé ensuite à Kader Coulibaly a été annulé pour la même raison (70e).

Les Mosellans ont même réussi à corser l'addition au bout du temps additionnel: Dylan Bronn est parti en contre, le ballon est parvenu à Boulaya, qui a envoyé une frappe travaillée au fond des filets (2-0, 90e+4).

Raymond Domenech a encore du pain sur la planche pour redresser les Canaris!

