Les magasins Debenhams ferment mais Boohoo rachète leur marque, Asos convoite Topshop

Les grands magasins Debenhams, en faillite, vont fermer définitivement leurs portes au Royaume-Uni avec des milliers de licenciements à la clé, le groupe d'habillement en ligne Boohoo ayant annoncé le rachat du seul site internet et de la marque.

Parallèlement, le rival de Boohoo, c, a confirmé lundi être en discussions exclusives avec le groupe Arcadia pour reprendre la célèbre enseigne de "fast fashion" Topshop.

Boohoo va reprendre pour 55 millions de livres de la "propriété intellectuelle", à savoir "les données sur les clients", la marque et d'autres informations comme certains contrats, d'après un communiqué lundi.

Les administrateurs de Debenhams estiment que "la liquidation des stocks va continuer en magasins pendant plusieurs semaines (...). Malheureusement, tous les magasins au Royaume-Uni vont ensuite fermer leurs portes" ce qui va entraîner la perte de leur emploi pour les près de 12.000 salariés.

La pandémie de Covid-19 et les multiples confinements et mesures de restrictions au commerce et à l'activité ont accéléré la chute de cette institution du commerce britannique, qui était déjà en difficulté auparavant, face à la montée du commerce en ligne et aux changements des modes de consommation.

Mi-janvier, Debenhams avait déjà annoncé que 6 de ses 124 magasins, dont le principal sur Oxford Street à Londres, allaient fermer leurs portes.

- Grandes manoeuvres -

Cette "acquisition stratégique nous permet d'accélérer notre objectif de devenir le numéro un non seulement dans le e-commerce de mode mais dans de nouvelles catégories comme la beauté, le sport et les vêtements pour la maison", a commenté Mahmud Kamani, président exécutif de Boohoo.

Debenhams devrait relancer sa plateforme en ligne au premier trimestre 2022, précise Boohoo, dont le nom a été associé ces derniers mois à des accusations de conditions de travail abusives envers les employés de certains fournisseurs.

"C'est un coup pour les gens qui attendaient des nouvelles pour leur avenir", a déclaré sur la radio BBC la ministre du Travail et des retraites Therese Coffey, ajoutant que le gouvernement serait "là pour aider les gens en cette période difficile".

La chaîne de grands magasins avait déposé le bilan en avril et avait annoncé en décembre entamer un processus de liquidation après l'échec des discussions pour une reprise par la chaîne d'articles de sport JD Sports.

Avec des origines remontant à la fin du XVIIIe siècle, elle était l'une des dernières chaînes de grands magasins encore en activité, après la disparition ces dernières années de BHS ou House of Fraser.

Le groupe britannique Frasers de l'homme d'affaires Mike Ashley reste en lice pour racheter certaines activités du groupe, notamment une partie de ses magasins, mais ils ne rouvriraient pas sous l'enseigne Debenhams.

La crise sanitaire a accentué la migration des achats vers les commerces en ligne et la chute de grands noms des rues commerçantes.

Asos est ainsi en discussions pour le rachat de la marque vedette Topshop et d'autres enseignes d'Arcadia, Topman, Miss Selfridge et HIIT.

"Le conseil d'administration estime que cela représenterait une bonne opportunité d'acquérir des marques fortes en harmonie avec (notre) base de clients. Toutefois, à ce stade, une transaction n'est pas certaine", explique Asos dans un communiqué lundi.

Comme Boohoo, le groupe de prêt-à-porter bon marché a été l'un des rares gagnants de la pandémie dans un secteur de l'habillement dévasté par la pandémie.

Les deux groupes "tentent d'assoir leurs positions dans ce qui reste un marché très concurrentiel", commente Russ Mould, analyste d'AJ Bell.

L'acquisition "représente un tournant pour Boohoo qui a commencé comme une marque de vêtements à bas prix et se transforme en empire", ajoute Susannah Streeter, analyste de Hargreaves Lansdown.

Les rachats des victimes de la crise s'accélèrent. Marks & Spencer vient de racheter la marque d'habillement Jaeger, tandis que les pulls écossais Edinburgh Woollen Mill et les magasins de décoration Ponden Home ont été rachetées par des investisseurs.

