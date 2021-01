Coupe d'Italie: l'Inter de Lukaku vient à bout du Milan d'"Ibra"

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

L'Inter Milan a pris le dessus sur l'AC Milan (2-1) mardi en quart de finale de la Coupe d'Italie, tout au bout d'un derby intense marqué par le duel tendu entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic, ce dernier ayant été exclu en seconde période.

Après l'ouverture du score pour Milan signée "Ibra" sur sa première frappe (31e), "Big Rom" a répliqué pour l'Inter en seconde période sur penalty (71e) alors que les Rossoneri étaient réduits à dix.

Et c'est Christian Eriksen, celui qui ne faisait plus partie des plans d'Antonio Conte, qui est sorti du banc pour marquer le but de la qualification (90+7e) au cours d'un très long temps additionnel après la blessure de l'arbitre principal.

Le duel de poids lourds entre Lukaku et Ibrahimovic va rester comme le symbole de ce derby milanais. Un match chaud sur le terrain comme il l'a été avant même le coup d'envoi devant San Siro où s'étaient rassemblés plus d'un millier de supporteurs de l'Inter, selon les médias italiens.

Un but chacun mais surtout une image pour symboliser la tension du soir entre ces deux équipes au coude à coude au sommet du championnat: ce face à face, front contre front, en toute fin de première mi-temps entre le Belge et le Suédois, qui a valu un carton jaune à chacun. Des invectives qui se poursuivront après le coup de sifflet de l'arbitre sur le chemin des vestiaires.

On a rarement vu l'international belge aussi énervé, apparemment après des mots du Suédois, deux joueurs qui ont joué ensemble à Manchester United pendant une saison (2017/18).

Le Belge était peut-être aussi agacé par le scénario d'un match. Il a en effet eu la première grosse occasion (24e) mais a vu le gardien roumain Ciprian Tatarusanu, titulaire en l'absence Gianluigi Donnarumma (suspendu), repousser son tir.

- Juventus possible en demie -

Et quelques minutes plus tard, "Ibra" marquait lui sur son premier tir, un tir placé qui entrait avec l'aide du poteau (31e).

Un but chirurgical qui permettait aux Rossoneri de virer en tête au terme d'une première mi-temps serrée.

Mais le jaune reçu dans son altercation avec "Big Rom" a coûté cher à "Ibra". De nouveau averti en seconde période pour une faute inutile pour interrompre un contre intériste (58e), le Suédois laissait les Rossoneri à dix.

D'autant que les Intéristes, avec Achraf Hakimi entré à la pause, étaient entrés assez forts dans cette seconde période, contraignant Tatarusanu à sortir quelques ballons chauds.

En supériorité numérique, l'Inter poussait Milan à la faute, Rafael Leao concédant un penalty --accordé après intervention de la VAR-- après un tacle mal contrôlé sur Nicolo Barella.

Et qui d'autre que Romelu Lukaku pour se charger de la sentence et égaliser dans son match avec "Ibra", avec lui aussi l'aide d'un montant (71e).

La fin de match intense --y compris pour l'arbitre qui se blessait et devait laisser sa place au quatrième arbitre (79e)-- allait tourner en faveur des Nerazzurri. Tatarusanu était impeccable devant Lautaro Martinez (89e) puis Lukaku (90e) mais il ne pouvait rien sur le délicieux coup franc final d'Eriksen.

Un but qui envoie l'Inter en demi-finales (en matches aller-retour les 3 et 10 février, contrairement aux quarts) face à la Juventus ou la SPAL, unique représentant de Serie B encore en lice dans la Coupe d'Italie, qui se rencontrent mercredi.

