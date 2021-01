Covid-19: au Québec, les médias exhortent les autorités à leur donner accès aux maisons de retraite

La maison de retraite privée Herron à Dorval (ouest de Montréal), ici le 16 avril 2020, a été au coeur d'une polémique au Québec après la mort de plus de 31 patients en raison de la pandémie de coronavirus

Montréal (AFP)

Une vingtaine de médias ont publié mardi une lettre ouverte demandant au gouvernement du Québec d'autoriser les reportages dans les hôpitaux et maisons de retraite, qui ont enregistré la grande majorité des décès liés à l'épidémie de coronavirus dans cette province.

"Au mois de mars 2020, la planète entière a compris l'ampleur de la crise sanitaire en développement en voyant les images dramatiques qui nous provenaient d'Italie", soulignent les 19 signataires de cette lettre ouverte, dont les plus grands médias de la province francophone (Radio-Canada et TVA, Journal de Montréal, Le Devoir, La Presse etc.).

"Or au Québec, de telles images sont rarissimes, car le gouvernement et les autorités de santé publique ferment les portes des établissements de santé aux médias", regrettent-ils, pointant "une restriction comme on en voit très peu ailleurs dans le monde".

Pendant la première vague, plus de huit décès sur dix liés à la pandémie au Québec ont été constatés dans les centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD, équivalent des EHPAD en France) et autres maisons de retraite, selon les chiffres officiels.

Les médias signataires regrettent que les demandes de reportage à l'intérieur de ces établissements soient refusées par les autorités alors même qu'elles sont souvent acceptées par les personnels soignants.

Ces derniers "comprennent que l'absence d'images permet à certains de minimiser la gravité du virus, d'apparenter ses symptômes à ceux d'une simple grippe, ou encore, de justifier les relâchements aux consignes sanitaires", indiquent-ils.

"Nous, qui représentons les grands médias du Québec, demandons donc au gouvernement du Québec et aux autorités de santé publique, au nom du droit du public à l’information, d'ouvrir aux journalistes les portes des établissements où se livre une véritable guerre qui nous concerne tous", conclut la lettre.

La province francophone a enregistré près de la moitié des 19.238 morts au Canada et recensait mardi plus de 254.000 cas de coronavirus parmi les 753.000 au pays.

