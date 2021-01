La Villa Borghese de Rome accueille le clone d'un platane du XVIIe siècle

Publicité Lire la suite

Rome (AFP)

Un platane cloné à partir d'un spécimen rarissime du XVIIe siècle et cultivé en France a été planté dans le parc de la Villa Borghese à Rome, ont indiqué mardi les responsables du projet.

Ce "Platanus Orientalis" provient d'une branche, porteuse d'une feuille, découverte dans le tronc creux d'"Adonis", un arbre majestueux se dressant dans la "Vallée des platanes" sise dans le parc romain.

"Pour la première fois en 400 ans, un extraordinaire platane oriental a été planté [dans le parc romain]. Il s'agit du clone d'un des platanes plantés par le cardinal Scipione Borghese en 1605", détaille l'association Les amis de Borghese sur sa page Facebook.

"Le platane est âgé de six ans mais son patrimoine génétique a plus de quatre siècles", a-t-elle souligné, précisant qu'il ne restait aujourd'hui dans le parc que 11 spécimens de ces arbres nés au temps du Caravage et de Galilée.

Des boutures artificielles avaient auparavant été tentées, sans résultat. Alix Van Buren, présidente de l'association Les amis de la Villa Borghese, a déraciné la tige, l'a mise en pot et l'a vue progressivement donner des feuilles.

Puis elle l'a mise en terre dans sa propriété de Salernes, près de Draguignan (sud de la France), la Villa Pergola, pour qu'elle s'épanouisse en pleine terre, a-t-elle expliqué à l'AFP.

Pour Claire Atgen, botaniste française appelée par Alix Van Buren au chevet des platanes du Borghese, le clonage du vieux platane a été permis par un phénomène de "bouturage spontané".

"Les plantes ont la propension à faire des rejets et si les rejets sont à proximité d'un sol, ils vont être capables de s'enraciner", a-t-elle indiqué à l'AFP.

Aux Etats-Unis, l'association Archangel Ancient Tree Archive est aussi parvenue à répliquer, mais grâce à un clonage "in vitro", "L'arbre d'Hippocrate" en Grèce, un platane sous lequel, selon la légende, le médecin dispensait ses leçons.

La "Vallée des platanes", confiée aux soins de deux botanistes français, Pascal Genoyer et Claire Atger, est la seule île urbaine d'anciens platanes d'Orient répertoriée en Occident, selon Alix Van Buren.

"Ce résultat important représente un premier pas important pour la protection, la reproduction et la conservation du patrimoine génétique des arbres anciens de Rome", a estimé la responsable des espaces verts de la capitale italienne, Laura Fiorini.

Neveu et secrétaire du pape Paul V, mécène et grand amateur d'art, Scipione Borghese fit bâtir la Villa Borghese au début du XVIIe siècle pour accueillir ses prestigieuses collections de peintures et de sculptures. Il fit également dessiner d'élégants jardins rehaussés de fontaines et desservis par de larges allées arborées.

Dans sa villa provençale, Alix Van Buren possède également le clone d'un chêne blanc du XVIème siècle, des descendants directs de cyprès des XVIIème et XVIIIème, ainsi que le rejeton d'un cyprès millénaire dit de Saint-Jean Baptiste, originaire de Ein Karem à Jérusalem.

