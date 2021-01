Plus d'1,3 milliard de pertes projetées cette saison pour la Ligue 1

La LFP estime à plus d'1,3 milliard d'euros les pertes pour la Ligue 1 cette saison en raison de la crise sanitaire

Paris (AFP)

La Ligue de football professionnel estime à plus d'1,3 milliard d'euros les pertes pour la Ligue 1 cette saison en raison de la crise sanitaire et celle des droits TV, a-t-on appris de source proche des instances, confirmant des informations de L'Equipe.

Selon cette même source, le chiffre d'1,314 milliard d'euros de pertes potentielles cumulées au 30 juin 2021 a été transmis aux clubs par la Ligue (LFP) et la DNCG, le gendarme financier du football français, ces derniers jours.

En effet, les vingt clubs de l'élite, dont les charges certaines pour cette saison approchent les 3 milliards d'euros, risquent de ne percevoir qu'un peu plus d'1,6 milliard d'euros, entre recettes d'exploitation et plus-values sur les transferts réalisés.

Ces mauvais chiffres interviennent alors que la Ligue cherche actuellement à réattribuer 80% de ses droits TV, délaissés par le diffuseur Mediapro, et que certains clubs ont entamé des négociations en vue de baisser les salaires des joueurs.

Le manque à gagner en recettes stades (billetterie...) a par ailleurs été estimé à environ 400 millions d'euros et celui dû à l'affaiblissement du mercato à 300 à 400 millions d'euros, selon cette même source, confirmant les informations du quotidien sportif L'Equipe.

Ces perspectives dépendront beaucoup des transferts réalisés lors des mercatos hivernal et estival, ainsi que du résultat de la consultation de marché lancée par la Ligue pour réattribuer 80% de ses droits TV, initialement détenus par Mediapro pour plus de 800 millions d'euros par an.

