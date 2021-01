Mondial de hand: les Français s'inclinent contre la Suède en demies et joueront le bronze

Publicité Lire la suite

Le Caire (AFP)

Les handballeurs français, sextupules champions du monde (1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017), se sont inclinés en demi-finales du Mondial-2021 contre la Suède 32 à 26, vendredi au Caire.

Pour une médaille de bronze, les Français joueront dimanche contre le perdant de l'autre demi-finale entre le Danemark, champion du monde (2019) et olympique (2016) en titre, et l'Espagne, double championne d'Europe en titre (2018 et 2020), qui s'affrontent vendredi soir (20h30) au Caire.

© 2021 AFP