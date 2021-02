Droits TV de L1: Canal+ et beIN Sports n'ont pas participé à l'appel d'offres

Les chaînes Canal+ et beIN Sports n'ont pas participé à l'appel d'offres pour les droits TV du football français

Paris (AFP)

Les chaînes Canal+ et beIN Sports n'ont pas participé lundi matin à l'appel d'offres pour les droits TV du football français, a-t-on appris de sources ayant connaissance du dossier, plaçant la Ligue dans une position délicate.

Interrogés par l'AFP, ni Canal+, ni beIN Sports n'ont souhaité faire de commentaires, quelques minutes après la clôture du dépôt des offres au siège de la Ligue de football professionnel (LFP) pour la réattribution de 80% des matches de Ligue 1 et de Ligue 2, délaissés par le diffuseur Mediapro.

Selon une source ayant connaissance du dossier confirmant des informations de L'Equipe et France Info, la chaîne cryptée du groupe Vivendi, en conflit juridique avec la LFP sur les modalités de la procédure, n'a pas souhaité participer à cette consultation de marché lundi matin.

Selon une autre source en connaissance du dossier, le groupe qatari, dont le patron Nasser Al-Khelaïfi est aussi celui du Paris SG, n'a pas déposé d'offre non plus pour la reprise de la Ligue 1, ni d'ailleurs pour la Ligue 2.

Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1, avait déjà souligné qu'il était favorable à la tenue d'un appel d'offres global, incluant les matches qu'il diffuse actuellement via un accord de sous-licence avec beIN Sports (20% de la Ligue 1 pour 330 millions d'euros annuels).

La chaîne cryptée a contesté la consultation de marché lancée par la LFP devant le tribunal de commerce de Paris, avec une audience prévue le 19 février qui pourrait invalider la procédure. Sur ce dossier, l'Autorité de la concurrence a également confirmé lundi avoir été saisie par Canal+.

Espérée par plusieurs acteurs, l'arrivée du géant du web Amazon sur le marché sera scrutée dans l'après-midi. Interrogé par l'AFP en début d'après-midi, le groupe n'a pas souhaité faire de commentaire, comme Altice, maison-mère de SFR, et DAZN, plateforme de streaming sportif un temps citée comme potentielle candidate.

Mediapro, grand gagnant de l'appel d'offres initial en 2018 pour plus de 800 millions d'euros par an au total, avant de se montrer incapable de régler ses échéances cet automne et de négocier son retrait, a de son côté logiquement confirmé à l'AFP ne pas faire partie des candidats, alors que sa chaîne, Téléfoot, continue toujours de diffuser les rencontres dans cette période de transition.

