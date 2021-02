Napoléon: le manuscrit sur Austerlitz toujours en vente malgré des marques d'intérêt

Un manuscrit dicté et annoté par Napoléon relatant la bataille d'Austerlitz et une carte de la bataille, photographiés avant d'être exposés à la foire d'art et d'antiquités Brafa dans une galerie parisienne, le 25 janvier 2021

Deux collectionneurs, un Français et un Européen, se sont déclarés intéressés par le manuscrit dicté et annoté par Napoléon relatant la bataille d'Austerlitz (1805), mais les négociations n'ont pas encore abouti et aucun musée ne s'est manifesté, a-t-on appris lundi auprès de la galerie Arts et autographes.

Long de 74 pages densément écrites, ce cahier unique, dicté par Napoléon en exil à Saint-Hélène au général Henri-Gatien Bertrand, est mis en vente au prix fixe d'un million d'euros. Il ne s'agit pas d'une vente aux enchères.

L'objet était exposé pendant les cinq jours de la foire d'art et d'antiquités BRAFA à la galerie parisienne Arts et autographes.

Durant le week-end, une centaine de personnes ont découvert le manuscrit napoléonien dans la galerie parisienne. Le site internet de la foire (brafa.art) qui le propose sous forme numérique, avait été consulté lundi en fin de matinée par quelque 1.100 visiteurs.

"Les musées ne se sont absolument pas manifestés: soit parce qu'ils sont fermés, soit par manque de moyens financiers, soit que leur appréciation est toujours en retard de 30 ans sur le marché", a déclaré à l'AFP le galeriste Jean-Emmanuel Raux, jugeant que ce manuscrit "couvre toute l’Histoire européenne".

Il est corrigé à onze reprises par Napoléon, qui barre des mots ou inscrit en marge ses remarques d'une écriture minuscule, et est accompagné d'un plan de la bataille sur papier calque.

S'il existe nombre d'écrits sur Austerlitz, la plus grande victoire de l'empereur, le 2 décembre 1805, ce texte est très détaillé et précis et montre un Napoléon extrêmement soucieux de sa postérité. La coalition de François 1er d’Autriche et du tsar Alexandre 1er, que finançait l'Angleterre, se dissoudra après l'échec d'Austerlitz.

