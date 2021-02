Matzneff va publier un livre en réponse à Vanessa Springora, selon son ancien éditeur

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Gabriel Matzneff, visé par une enquête pour viols sur mineurs de moins de 15 ans, s'apprête à publier un livre en réponse au "Consentement" de Vanessa Springora, qui racontait sa relation adolescente avec l'écrivain, a indiqué son ancien éditeur, Léo Scheer à l'AFP.

Léo Scheer avait republié en 2005 l'essai "Les moins de seize ans", où Matzneff fait l'apologie des relations sexuelles avec des enfants et des adolescents. Il a expliqué avoir été parmi les personnes appelées à une souscription privée pour le lancement de ce nouvel ouvrage, confirmant une information du site internet Actualitté.

"J'ai reçu la lettre d'appel à une souscription, il y a trois semaines environ. Et je ne l'ai plus. Je ne l'ai pas gardée", a-t-il affirmé, n'ayant pas l'intention d'acheter le livre.

Celui-ci doit s'appeler "Vanessavirus", et être une réponse au "Consentement" de Vanessa Springora. Succès de librairie publié en janvier 2020, ce récit a provoqué un vif émoi, et un débat sur les violences sexuelles envers les mineurs et la complaisance dont a bénéficié M. Matzneff dans le milieu littéraire parisien.

"Nous n'avons plus de liens avec Gabriel Matzneff. Comme les autres éditeurs, nous avons suspendu la commercialisation de ses livres", a précisé M. Scheer.

Selon L'Obs qui reproduit cet appel à souscription, envoyé à des personnes de confiance, 10 exemplaires luxe sont vendus à 650 euros l'unité, et 190 exemplaires ordinaires à 100 euros l'unité, soit un chiffre d'affaires maximal de 25.500 euros. Gabriel Matzneff, 84 ans, y précise qu'il s'agira de son "chant du cygne".

"Le Consentement" avait exposé la relation sous emprise dans les années 1980 entre l'écrivain, presque 50 ans à l'époque, et Vanessa Springora, âgée de 14 ans.

L'avocat de Gabriel Matzneff, Emmanuel Pierrat, n'était pas joignable mardi. Vanessa Springora, sollicitée par l'AFP, n'avait pas réagi en fin d'après-midi.

