Volley: le successeur du sélectionneur des Bleus Laurent Tillie connu en mai

Le successeur de Laurent Tillie au poste de sélectionneur de l'équipe de France masculine de volley sera connu en mai, a annoncé la Fédération, qui lance un appel à candidature française ou étrangère, mardi dans un communiqué.

Laurent Tillie dirige l'équipe de France depuis l'automne 2012. Sous sa direction, les Bleus ont obtenu leur premier titre à l'Euro-2015, une victoire en Ligue mondiale la même année, une 4e place au Mondial-2014 et à l'Euro-2019 en France, et deux qualifications olympiques pour Rio-2016 (9e place) et Tokyo-2020.

Avant le report des JO-2020 d'un an en raison de la pandémie de Covid-19, Laurent Tillie avait annoncé son intention d'arrêter après Tokyo. A la suite du report, la Fédération et Tillie ont prolongé leur contrat jusqu'à la fin des Jeux (23 juillet-8 août 2021).

Pour sa succession, la Fédération lance un appel à candidature, à envoyer avant le 28 février à la FFVolley, qui vise une médaille aux JO-2024 à Paris et un podium aux compétitions majeures de l'olympiade (Ligue des nations chaque année, Euro-2021, Mondial-2022 et Euro-2023).

La désignation aura lieu en mai, au début de la saison internationale. Le nouveau sélectionneur prendra ses fonctions pour l'Euro-2021, programmé dans la foulée des JO en République tchèque, Finlande, Estonie et Pologne.

