Rugby: le Tournoi dames en avril, l'édition U20 en juin-juillet

Paris (AFP)

Le Tournoi des six nations dames et celui des moins de vingt ans, qui avaient été reportés sine die en raison du contexte sanitaire, se dérouleront respectivement en avril et en juin-juillet, a annoncé mercredi le Comité des Six nations.

L'édition féminine se déroulera "dans un nouveau format condensé, similaire à celui de la récente Coupe d'automne des nations", éphémère compétition masculine qui s'est déroulée en novembre et décembre, a expliqué le Comité dans un communiqué.

Les sélections seront réparties en deux poules de trois équipes à l'occasion d'une phase de groupes qui débutera lors du week-end des 3 et 4 avril. Chaque équipe jouera un match à domicile, a indiqué le comité.

L'épreuve s'achèvera par une finale et des matches de classement lors du week-end des 24-25 avril.

"Le calendrier détaillé sera annoncé en temps voulu", a précisé le comité.

Le Tournoi des six nations U20 se déroulera quant à lui "dans le même format que prévu initialement" mais "au cours d'une période condensée de trois semaines", selon les informations du comité.

Il devrait débuter le 19 juin et remplacera durant cette période le championnat du monde U20, annulé mercredi par World Rugby en raison de la pandémie de Covid-19.

