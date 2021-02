NBA: James et Durant en tête des votes pour un probable All-Star Game

Publicité Lire la suite

New York (AFP)

La star de Brooklyn, Kevin Durant, auteur d'un retour au jeu éblouissant après un an et demi d'absence, et le "King" des Lakers LeBron James mènent les votes de fans pour un All-Star Game qui pourrait bien avoir lieu en mars.

Juste avant la saison, la NBA a annulé l'évènement initialement prévu à Indianapolis, en raison de la pandémie de coronavirus qui l'a obligée à planifier un calendrier assez resserré. Mais depuis quelques jours divers médias affirment qu'il devrait finalement se tenir le 7 mars à Atlanta.

Ce jeudi, The Athletic rapporte même que la ligue et le syndicat des joueurs (NBPA) sont parvenus à un accord et que l'officialisation est imminente.

En attendant, sur le front des votes, Durant, auteur d'une entame de championnat très impressionnante (30,8 points, 2e meilleur scoreur de la ligue, 7,5 rebonds et 5,2 passes de moyenne), mène les suffrages, avec 2.302.705 voix, juste devant James (25 pts, 7,7 rbds, 7,5 passes) qui en compte 2.288.676.

Leur avance est telle qu'ils devraient être les capitaines de l'équipe de la conférence Est et de celle de l'Ouest.

Juste derrière se trouve un autre revenant, Stephen Curry (2.113.178) dont la saison passée fut plombée par une fracture à une main et qui brille (28,2 pts, 6,1 passes, 5,7 rbds) de nouveau avec Golden State.

Suivent à l'Ouest, les deux perles européennes, le Serbe Nikola Jokic (Denver) et le Slovène Luka Doncic (Dallas), ainsi que Kawhi Leonard (Clippers).

A ce stade, seul Anthony Davis, 6e en nombre de votes mais loin d'être décroché, peut inverser la tendance populaire.

A l'Est, le double MVP en titre Giannis Antetokounmpo est le 2e joueur rassemblant le plus de voix, suivi par Joel Embiid (Philadelphie), Bradley Beal, le meilleur marqueur de la saison (35,7 pts de moyenne) qui fait une entrée remarquée dans ce classement provisoire, et Kyrie Irving qui devance de peu James Harden venu former avec lui et Durant le fameux "Big 3" des Nets.

Côté Français, Rudy Gobert ne figure pas dans la liste des dix intérieurs les plus plébiscités. L'an passé il avait goûté à une première sélection au All-Star Game après avoir été sélectionné par les coaches, qui choisissent les remplaçants.

Le scrutin sur Internet a commencé il y a une semaine et se terminera le 16 février. Les cinq majeurs seront annoncées le 18 et les remplaçants seront désignés le 23.

