Proportionnelle: Bayrou poursuit l'offensive et écrit à Macron

"Une représentation juste et pluraliste" pour "un changement de culture politique": François Bayrou a annoncé à l'AFP avoir envoyé jeudi une lettre à Emmanuel Macron pour réclamer l'instauration de la proportionnelle pour les législatives de 2022, une initiative qui doit être reprise par plusieurs responsables politiques de tous bords.

"Le but que nous nous fixons est de faire apparaître qu'il y a dans la démocratie française une majorité de forces politiques et de responsables politiques qui pensent qu'une loi électorale juste est désormais nécessaire", a expliqué le président du MoDem et haut commissaire au Plan.

Dans son courrier au chef de l'Etat que l'AFP s'est procuré, le leader centriste, réputé proche du président de la République, fustige "la brutalité" de l'actuel scrutin majoritaire, qui selon lui "freine la fonction de contrôle et empêche de fait tout dialogue utile entre les sensibilités politiques".

"Or nous avons plus que jamais besoin, non seulement d’une représentation juste et pluraliste, mais aussi d’un changement de culture politique qui permette, entre les différents courants politiques, chaque fois que possible, dialogue et coresponsabilité", fait valoir le candidat malheureux aux présidentielles de 2002, 2007 et 2012.

L'offensive de M. Bayrou doit être prolongée dans les prochains jours par l'envoi de courriers au chef de l'Etat allant dans le même sens par des responsables et mouvements politiques.

Selon des sources concordantes, l'UDI, Europe écologie-Les Verts, le Rassemblement national, plusieurs présidents de groupes parlementaires ainsi que des élus socialistes, dont le maire de Dijon, François Rebsamen, s'apprêtent à envoyer une missive.

"Quand il apparaîtra que ceux qui appellent à ce changement représentent et ont représenté une majorité de Français, alors le président de la République va nécessairement tenir compte de ce mouvement démocratique" et de "ce fait politique majeur", veut croire François Bayrou, selon qui "c'est une question à laquelle le chef de l'Etat réfléchit depuis longtemps".

L'instauration d'une dose de proportionnelle figurait parmi les promesses de campagne du candidat Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017.

