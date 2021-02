Pandémie: les contaminations au plus bas depuis fin octobre

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les nouvelles contaminations au coronavirus ont décéléré dans le monde pour la troisième semaine consécutive, atteignant leur niveau le plus bas depuis fin octobre: voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d'une base de données de l'AFP.

Indicateur important, le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

- Moins de 500.000 nouveaux cas quotidiens -

Avec 493.000 contaminations enregistrées quotidiennement cette semaine, l'indicateur passe sous la barre des 500.000 pour la première fois depuis la fin octobre, selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi. Les nouvelles contaminations ne cessent de baisser (-13% cette semaine) depuis le record de 725.000 atteint à la mi-janvier.

Presque toutes les zones ont connu des ralentissements cette semaine: -27% en Afrique, -17% aux Etats-Unis/Canada, -12% en Europe et en Amérique latine/Caraïbes et -2% en Asie.

Les contaminations ont en revanche légèrement accéléré au Moyen-Orient (+4%).

Le virus ne circule quasiment pas en Océanie (14 cas par jour, +43%).

- Plus fortes décrues -

La plus forte décrue est observée en Afrique du Sud (-49%, 4.100 nouveaux cas par jour), qui avait déjà connu une forte décélération la semaine précédente. Le pays, où a été détecté un variant plus contagieux du coronavirus, a connu fin 2020 une forte recrudescence de cas, qui l'a poussé à instaurer un couvre-feu fin décembre.

Suivent la Lituanie (-37%, 700), le Mexique (-35%, 10.600), le Japon (-31%, 3.000), le Panama (-31%, 1.100) et le Portugal (-30%, 9.100).

- Principales accélérations -

La Malaisie est le pays où l'épidémie accélère le plus (+30%, 4.800 nouveaux cas par jour), parmi ceux ayant enregistré plus de 1.000 cas quotidiens pendant la semaine écoulée. Suivent la Jordanie (+27%, 1.100), le Pérou (+23%, 6.500), l'Irak (+21%, 1.000) et la Turquie (+16%, 7.400).

- Le plus de contaminations -

Les Etats-Unis sont de loin le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations cette semaine, avec 133.500 nouveaux cas quotidiens (-17%), devant le Brésil (48.200, -7%) et l'Espagne (29.800, -16%).

Suivent le Royaume-Uni (21.200, -26%) et la France (20.600, +1%).

En proportion de la population, hors micro-Etats, le Portugal reste le pays ayant enregistré le plus de cas cette semaine (622 pour 100.000 habitants), devant Israël (587) et le Montenegro (532). Parmi les 23 pays affichant un taux d'incidence supérieur à 200, 16 sont Européens.

- Décès -

Les Etats-Unis ont enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée (3.279 par jour en moyenne), devant le Mexique (1.111), le Brésil (1.035), le Royaume-Uni (1.018), l'Allemagne (690), la Russie (507) et la France (450).

© 2021 AFP