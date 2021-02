Ski alpin: Garmisch, dernière station avant les Mondiaux pour Clarey et les descendeurs

Publicité Lire la suite

Dernières courses avant les Mondiaux de Cortina d'Ampezzo: Garmisch-Partenkirchen et sa célèbre piste du "Kandahar" accueillent vendredi une descente et samedi un super-G, où l'intouchable Beat Feuz et l'indestructible Johan Clarey seront sous les feux de la rampe.

Les deux skieurs, chacun à leur façon, sont entrés dans l'histoire fin janvier à Kitzbühel: le Suisse de 33 ans en remportant les deux descentes consécutives sur la terrible Streif, et le second en devenant, à 40 ans, le skieur le plus âgé à monter sur un podium de Coupe du monde, avec une deuxième place.

Jeudi, pour l'unique descente d'entraînement sur la piste allemande (celle de mercredi a été annulée pour préserver la neige, menacée par le redoux), Feuz a signé le 8e chrono et Clarey a terminé au milieu du peloton (36e), à plus de deux secondes et demie de l'Autrichien Max Franz, auteur du meilleur temps.

Vendredi, Feuz cherchera surtout à conforter son avantage psychologique sur ses rivaux avant la descente des Mondiaux programmée le 14 février.

Clarey, au vu de sa forme actuelle, peut lui nourrir tous les espoirs.

Après son podium à Kitzbühel, il a été interrogé pour la millième fois sur le secret de sa longévité: "Je suis dans mes meilleures années maintenant, je ne peux pas l'expliquer", a-t-il simplement répété, "on me demande beaucoup pourquoi, comment. Ce n'est pas facile tous les jours, mais j’ai toujours autant la passion".

- "Vol en aveugle" -

Celui que ses coéquipiers surnomment "Papy", ou "l'ancêtre", n'apprécie pas forcément la piste à l'ombre et souvent bosselée de Garmisch, mais il y réussit pourtant bien. L'an dernier, il avait pris une superbe troisième place.

Après cinq descentes cette saison, cet inoxydable athlète est 3e au classement de la Coupe du monde de spécialité, mais déjà à 109 points de Feuz, qui mène la danse avec 28 unités d'avance sur son premier poursuivant, l'Autrichien Matthias Mayer.

Il restera après les Mondiaux (8-21 février) trois descentes à disputer, à condition que la saison puisse aller à son terme malgré le Covid.

La "Kandahar" de Garmisch, si elle n'est pas aussi mythique que la "Streif", n'en reste pas moins une piste qui fait peur à beaucoup de descendeurs. Après sa victoire en 2018, Feuz avait eu une formule qui a depuis fait flores: "C'est un vol en aveugle, avec le soleil qui arrive de derrière la montagne", avait-il alors décrit.

Après une longue portion de glisse, le final de la course est vertigineux, avec le mur le plus raide du circuit de la Coupe du monde, une pente à 92% en vue du stade d'arrivée.

Samedi, sera organisé un super-G avec côté français Cyprien Sarrazin, spécialiste du slalom géant, qui disputera son premier super-G en Coupe du monde.

La sélection définitive de l'équipe de France pour Cortina d'Ampezzo devrait être connue dimanche.

Le programme de l'étape de Garmisch-Partenkirchen

Vendredi: 11h30, descente

Samedi: 11h30, super-G

