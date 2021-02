Handball/C1: les Parisiens décrochent un succès important en Hongrie contre Szeged (32-29)

La joie du Danois Mikkel Hansen et du gardien de but Yann Genty, après la victoire du Paris Saint-Germain face au club hongrois du Telekom Veszprem, lors du match pour la 3e place du Final Four de la Ligue des Champions, le 29 octobre 2020 à Cologne

Paris (AFP)

Les handballeurs parisiens sont allés s'imposer avec la manière samedi soir en Hongrie contre Szeged 32 à 29, en match en retard de la phase de groupes de la Ligue des champions, et se replacent après un début de campagne européenne compliqué.

Les coéquipiers de Mikkel Hansen, tout juste rentré d'Egypte avec son deuxième titre mondial de suite avec le Danemark (2019, 2021), ont signé leur quatrième victoire en C1 cette saison et totalisent huit points.

Ils enchaînent un troisième succès en C1 et remontent à la 4e place de leur groupe, à égalité avec Porto (8 pts, mais deux matches de plus de joués pour les Portugais) et rattrapent progressivement leur retard sur Brest (9 pts, mais trois matches de plus au compteur pour les Bélarusses).

Les Parisiens recevront Brest le 17 février à Coubertin, pour leur prochain match de Ligue des champions.

