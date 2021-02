Open d'Australie: le poids du 24e titre majeur "pèse sur les épaules" de Serena Williams

Publicité Lire la suite

Melbourne (AFP)

A 39 ans, Serena Williams disputera son 20e Open d'Australie (8-21 février) avec l'espoir affiché de décrocher son 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record de Margaret Court: une perspective "qui pèse" sur ses épaules, a-t-elle confié samedi en conférence de presse.

La cadette des soeurs Williams est bloquée à 23 titres majeurs depuis sa victoire à l'Open d'Australie 2017. Elle a ensuite joué quatre finales (Wimbledon 2018 et 2019 et US Open 2018 et 2019) sans succès.

QUESTION: Ce 24e titre du Grand Chelem, vous y pensez, il pèse sur vos épaules ?

REPONSE: "Bien sûr que j'y pense et qu'il pèse sur mes épaules. Et je pense que c'est bien que je l'aie à l'esprit. Mais c'est une charge qui a évolué, parce que je m'y suis habituée. C'est moins stressant."

Q: Vous avez déclaré forfait avant votre demi-finale du tournoi de préparation de Yarra Valley à cause d'une douleur à l'épaule droite. Comment vous sentez-vous et comment abordez-vous l'Open d'Australie d'un point de vue physique ?

R: "Je me sens bien. J'ai reçu beaucoup de traitements pour mon épaule. Mais je suis très confiante et je me prépare, je l'espère, pour les deux semaines qui viennent. Il est certain que c'est quelque chose que je vais devoir gérer durant la quinzaine. Mais le fait de le savoir en abordant le tournoi, ça aide. Car je sais que, ok, il faudra que j'ajoute quelques exercices de thérapie après chaque match. Je n'ai pas vraiment pensé à l'Open d'Australie quand je me suis retirée (du Yarra Valley). Je ne pensais qu'à ce que je ressentais. A mon âge, avec ma carrière, j'essaie juste d'y aller, de voir comment je me sens physiquement et de ne pas prendre de risque pour ma santé d'une façon générale."

Q: Et psychologiquement, comment vous sentez-vous ?

R: "Je ne pense qu'à une chose: à faire ce que je fais de mieux. Et au bout du compte, c'est de jouer au tennis."

Propos recuillis en conférence de presse.

