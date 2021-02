Italie: Ibrahimovic marque ses 500e et 501e buts en club avec Milan contre Crotone

Publicité Lire la suite

L'attaquant suédois de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic, 39 ans, a marqué son 500e but en club face à Crotone, la lanterne rouge de la Serie A, dimanche à San Siro lors de la 21e journée, puis le 501e en deuxième période.

Très remuant en pointe pendant une demi-heure, Ibrahimovic a ouvert le score d'un tir imparable du droit après un une-deux parfait avec le jeune Brésilien Leao (30e). Il a récidivé à la 64e minute, marquant ainsi son 14e but en Serie A cette saison, qui s'ajoute à un but en Coupe d'Italie et un but en Ligue Europa.

C'est sans compter ses 62 buts en 116 sélections pour la Suède dont il a envisagé, à l'automne 2020, de porter à nouveau le maillot, un jour.

Interrogé à la mi-temps par Sky Sport, Ibrahimovic a tenu à relativiser, à sa façon: "Cela signifie que j'ai marqué quelques buts dans ma carrière. L'important c'est de continuer, d'aider l'équipe de la meilleure façon possible. Mon travail c’est de marquer et de créer des situations pour marquer".

Avec l'AC Milan, celui que beaucoup n'appellent que par son prénom, a donc déjà marqué 14 buts cette saison en 11 matches de Serie A, dont trois seulement sur penalty. Ca ne fait que deux buts de moins que le leader inoxydable de la Juventus, Cristiano Ronaldo, 36 ans, qui a marqué le 16e samedi.

"Ibra" n'a pas pu jouer pendant plusieurs semaines cet automne, à cause d'une blessure. Il avait déjà marqué onze buts la saison dernière, pour son grand retour au Milan AC après un exil doré aux Etats-Unis, au Los Angeles Galaxy, pour qui il a marqué 53 buts en 58 matches.

Dans tous les grands clubs où il est passé, après ses débuts à Malmö (18 buts), son club formateur, Zlatan a été prolifique: le Suédois a notamment marqué 48 fois pour l'Ajax Amsterdam, 26 pour la Juventus, 66 pour l'Inter, 22 pour le FC Barcelone, 83 pour l'AC Milan, 156 pour le Paris SG et 29 pour Manchester United.

