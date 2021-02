Italie: l'AC Milan reprend la tête de la Serie A, 500e but d'Ibrahimovic

L'attaquant suédois de l'AC Milan Zlatan Ibrahimovic célèbre le 500e but de sa carrière en club inscrit contre Crotone en Serie A le 7 février 2021 à Milan

L'AC Milan a repris la tête de la Serie A, devant l'Inter et la Juventus, en battant facilement la lanterne rouge Crotone (4-0) dimanche, avec à la clé un doublé de Zlatan Ibrahimovic qui a marqué ses 500e et 501e buts en club.

Dans ce match de la 21e journée, à huis clos, le stade San Siro a sonné creux et Crotone a bien résisté pendant une demi-heure face à un Ibrahimovic très remuant et un peu râleur, comme à son habitude, quand le ballon ne lui était pas servi sur un plateau.

Jusqu'à ce que le vétéran suédois (39 ans) montre la voie en ouvrant le score: un tir imparable du droit, dans le petit filet de Crotone, après un une-deux parfait avec le jeune Brésilien Leao sur le côté gauche de la surface (1-0, 30e).

Interrogé à la mi-temps par Sky Sport, Ibrahimovic a tenu à relativiser, à sa façon: "Cela signifie que j'ai marqué quelques buts dans ma carrière. L'important c'est de continuer, d'aider l'équipe de la meilleure façon possible. Mon travail c’est de marquer et de créer des situations pour marquer".

Il fallait encore faire le break, pour rassurer définitivement le leader de la Serie A. Et c'est Ibrahimovic qui s'est occupé de la besogne, alors que la défense de Crotone l'avait laissé tout seul aux six mètres (2-0, 64e). Le compte est donc de 501 buts en un peu plus de 20 ans, série en cours, ce qui fait une sacrée moyenne.

- A deux longueurs de Cristiano -

Avec l'AC Milan, "Ibra" a donc déjà marqué 14 buts cette saison en 11 matches de Serie A, dont trois seulement sur penalty. Ca ne fait que deux buts de moins que le leader inoxydable de la Juventus, Cristiano Ronaldo, 36 ans, qui a marqué son 16e but personnel, en championnat, samedi contre l'AS Rome.

Le score a été alourdi par le Croate Ante Rebic, auteur lui aussi d'un doublé, comme Zlatan, mais en deux minutes seulement (69e, 70e). Puis Zlatan est sorti en souriant à la 77e minute, remplacé par un autre Croate, Mario Mandzukic.

"Le Scudetto ? Les matches décisifs viendront plus tard, maintenant il faut juste résister à toutes les pressions, c'est un privilège", a réagi Stefano Pioli, l'entraîneur du Milan AC.

"Les sept premiers du classement sont tous capables de se battre pour le titre et les quatre premières places. Notre but c'est de s'attendre au meilleur (de la part de nos rivaux) et de gagner chaque match", a ajouté le coach italien qui s'attend à "une période délicate, avec beaucoup de matches".

L'Inter était allée battre la Fiorentina vendredi (2-0), puis la Juve avait fait de même, sur le même score, samedi à Turin contre l'AS Rome. Le Milan du roi Zlatan a toujours la situation bien en main, grâce notamment à son vétéran buteur.

Dans les deux derniers matches en soirée dimanche, la Lazio a obtenu une courte (1-0), mais précieuse victoire sur le rélégable Cagliari, qui lui permet de prendre la 5e place aux dépens de Naples battu samedi au Genoa. Et Parme, l'avant-dernier, a été puni (3-0) à domicile par Bologne.

