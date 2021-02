Le président des JO de Tokyo n'est plus légitime après ses remarques sexistes selon un sondage

Publicité Lire la suite

Tokyo (AFP)

Près de 60% des personnes interrogées estiment que Yoshiro Mori, le président du Comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo, n'est plus légitime pour exercer cette fonction après avoir tenu des propos sexistes, selon un sondage publié dimanche.

M. Mori s'est depuis excusé pour avoir déclaré que les femmes parlent trop lors des réunions et le Comité international olympique (CIO) a estimé l'affaire close après ces excuses.

Mais dans un sondage réalisé par l'agence de presse Kyodo, 59,9% des personnes interrogées jugent que Yoshiro Mori, un ancien Premier ministre aujourd'hui âgé de 83 ans, n'est plus légitime pour exercer cette fonction, seulement 6,8% étant d'un avis contraire. Kyodo ne détaille pas l'avis des 33,3% restant.

"J'en suis restée coite" car de tel propos "ne devraient pas être permis", avait déclaré vendredi la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, citée par cette même agence.

Le chef du Comité olympique japonais, Yasuhiro Yamashita, avait jugé lui-même que les commentaires de M. Mori étaient "inappropriés" et "contraires à l'esprit des Jeux olympiques et paralympiques", sans toutefois appeler à sa démission, selon des médias locaux.

La star japonaise du tennis Naomi Osaka a critiqué samedi les propos de M. Mori, considérant qu'ils émanaient d'un "ignorant".

Une pétition en ligne réclamant sa démission a reçu plus de 128.300 signatures, y compris celle du compositeur Ryuichi Sakamoto, lauréat de l'Oscar de la meilleure musique de film en 1988 pour "Le dernier empereur".

Les jeux Olympiques de Tokyo, repoussés d'un an pour cause de pandémie de coronavirus, doivent s'ouvrir le 23 juillet. Selon le sondage de Kyodo, 47,1% des personnes interrogées pensent qu'ils devraient être encore reportés alors que 35,2% se prononcent pour une annulation pure et simple, seulement 14,5% des 1.023 personnes interrogées sur deux jours par téléphone jugeant qu'ils doivent se tenir à la date prévue.

© 2021 AFP