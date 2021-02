Mondial des clubs: le Bayern jouera la finale contre les Tigres mexicains

L'attaquant polonais du Bayern Munich, Lewandowski, fête son second but lors de la demi-finale du Mondial des clubs face au club égyptien Al-Ahly, à Ar-Rayyan au Qatar, le 8 février 2021

Avec un doublé de Lewandowski, le Bayern a battu lundi le champion d'Afrique Al-Ahly (Egypte) 2-0 en demi-finale du Mondial des clubs à Doha, et affrontera jeudi en finale (18h00 GMT) les Tigres mexicains d'André-Pierre Gignac.

Les Allemands ne sont plus qu'à un pas d'un Grand chelem historique de six titres consécutifs, après leur quintuplé de 2020: coupe et championnat d'Allemagne, Ligue des champions, et supercoupes d'Allemagne et d'Europe.

Robert Lewandowski, meilleur joueur Fifa 2020, a marqué aux 17e et 85e minutes, d'abord d'un tir de près dans la surface, puis en repoussant tranquillement de la tête dans le but un centre de Leroy Sané, alors qu'il était complètement seul aux six mètres.

